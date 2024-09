Programação

Missão Mulher 2024 - O Melhor do Empreendedorismo e da Arte de Ser Feliz

16h - Abertura e credenciamento

Bloco Harmonia Pessoal e Profissional

16h30 - Palestras:

> Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas? - Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

> Uma vida menos on-line e mais on-life em benefício do crescimento profissional - Prof. Nazareno Oliveira

Bloco Finanças e Sucesso

17h - Palestras:

> Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais - Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise

> A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora - Eliane Brasil, superintendente do BNB

> Sucesso pede novos conhecimentos e liderança - Emília Buarque, gestora pública e empresarial

Bloco Saúde

18h30 - Palestras:

> Dançando, inspirando e expirando pela vida - Dra. Márcia Alcântara

> A íntima relação entre saúde e longevidade - Dra. e Profa. Erotilde Honório

Bloco De Olho no Melhor

19h - Palestra:

> Só o diálogo para domar as feras - Mana Holanda, empresária e blogueira

19h30 - Perguntas e Respostas

20h - Encerramento

Saiba mais

Horário, local e como se inscrever: 16 de setembro, das 16h às 20h. Hotel Gran Marquise (avenida Beira Mar, 3.980)

Inscrições gratuitas até a hora do evento: http://bit.ly/3ZrvsN1