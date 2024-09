Centenas de pessoas acompanham debates sobre empreendedorismo e felicidade

Foto: AURÉLIO ALVES Seminario Missão Mulher, Hotel Gran Marquise, em setembro de 2024

Pelo menos 400 pessoas estiveram reunidas nesta segunda-feira, 16, no auditório do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, durante o Missão Mulher 2024. Evento realizado pelo O POVO chegou em sua terceira edição trazendo um debate sobre “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz".

O Missão Mulher 2024 trouxe especialistas de diversas áreas para falar sobre a importância de equilibrar a vida profissional com o bem-estar pessoal e familiar.

Conforme a jornalista Lêda Maria, idealizadora do evento, a expectativa inicial era que houvesse 250 inscrições, mas o número foi de 690.

"O objetivo é trazer essas mulheres, para que ela possam ver o mundo delas sendo discutido, o mundo delas de hoje e o mundo delas de amanhã, pois ninguém pode ficar desprezando o amanhã. O passado a gente não precisa mais, mas o amanhã a gente tem que ter o pé no chão e ver que precisamos de formação, de informação, de atualização e de respeito aos nossos ideais e desejos", frisa Lêda Maria.

Entre os palestrantes que passaram pelo auditório estava o psicólogo Marco Aurélio, que fez o público refletir sobre a necessidade de ter autocontrole sobre a energia do amor e do ódio.

"É muito importante que a gente traga reflexões sobre a pessoa, pensar um pouco sobre si, pensar um pouco sobre suas relações (...) A meta é que essas pessoas se realizem, sejam felizes, sem essa dimensão de ser feliz a qualquer custo, mas ser feliz com a felicidade também do outro", destacou o especialista.

O professor Nazareno Oliveira também subiu ao palco, falando sobre a importância de ter uma vida menos online e mais presente. "Principalmente a infância e a adolescência. As crianças têm trocado a infância do brincar pela infância do celular. Essa vida online tem que existir, mas com moderação".

Evento também contou com nomes como a superintendente do Ceará Cidadão, Glayciane Lima; a superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Eliane Brasil, e a médica Erotilde Honório.

Uma das mulheres que estavam na plateia era Cristiane Lopes. "(O evento) tá sendo muito relevante, engrandecedor, pessoas realmente falando de temas super atuais e relevantes na nossa vida", destacou.

A empreendedora Eunice Batista, que esteve pela segunda vez no evento, compartilhou da mesma sensação. "Pra mim (o momento) é empoderador, traz uma visão macro de tudo que a gente vivencia como empreendedora, como mãe, como estudante, como profissional".

Colaborou a reportér Gabriela Almeida