Sobral comemora os bons resultados do sistema de cotas universitário

Inaugurado em 2006, o campus da UFC em Sobral comemora hoje o excelente resultado do programa de cotas.

"Os programas de cotas começaram em 2013 e hoje a gente vê uma mudança no perfil dos estudantes. E, ao contrário do que muita gente pensava, não existe uma queda no rendimento. Muito pelo contrário. A gente vê uma heterogeneidade dentro da sala de aula e da formação, que é muito interessante", afirma Rita Gomes, vice-diretora do campus de Sobral, em entrevista à Caravana.

"Lá no começo a gente temia que os cotistas poderiam ter dificuldade de acompanhar os conteúdos. Hoje, a gente observa que são eles os que mais se destacam em distinções acadêmicas", afirma o diretor do campus, Mário Áureo Gomes Moreira.

Não faltam exemplos concretos do sucesso do programa de cotas em Sobral. O professor Mário conta que o primeiro aluno do curso de Odontologia a conseguir um Summa Cum Laude, o mais alto nível de distinção acadêmica no final do curso, era cotista. "Estudou a vida inteira em escola pública até entrar na UFC. Ele foi o único que conseguiu essa distinção até hoje", conta o professor.

Na visão dos diretores, existem muitos motivos para comemoração, mas também enormes desafios para um sistema que vem dando certo. "Manter esses estudantes na universidade é todo um desafio. Existem muitos benefícios, como, por exemplo, o auxílio moradia, a isenção no restaurante para os estudantes que mais necessitam, mas sempre estamos precisando ampliar essas políticas", ressalta Mário. (Luciano Dias)