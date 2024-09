UFC lança divisão com programa estratégico de Equidade, Diversidade e Inclusão

Foto: FERNANDA BARROS VICE-REITORA da UFC, Diana Azevedo, anuncia uma nova política de Equidade, Diversidade e Inclusão na universidade

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está inaugurando uma divisão de Equidade, Diversidade e Inclusão (EDI) dentro da pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).

O objetivo é desenvolver e implementar um programa estratégico de EDI, focado em políticas, práticas e sistemas inovadores que garantam uma cultura organizacional inclusiva e equitativa, promovendo diversidade e igualdade no ambiente de trabalho.

A iniciativa coloca a UFC em um lugar de vanguarda no ecossistema das universidades brasileiras e representa um importante marco no avanço das melhores práticas de EDI no ambiente do ensino superior brasileiro.

"No momento a divisão iniciará o processo de consulta às unidades acadêmicas e administrativas para a construção coletiva e participativa deste programa estratégico", afirma Diana Azevedo, vice-reitora da UFC, em entrevista à Caravana.

"Além disso, a universidade está mapeando iniciativas já existentes e bibliografia, como teses, dissertações, monografias e artigos, já produzidos dentro da universidade relacionados a estas temáticas", completa.

O planejamento 2024/2025 do programa contempla uma série de ações para consolidar esta nova divisão dentro da UFC e transformar em práticas o que muitas vezes fica apenas no papel.

A Divisão de Equidade, Diversidade e Inclusão da UFC tem como diretora a professora Luzimar Oliveira, coordenadora de Desenvolvimento e Carreira da Progep.

O planejamento do programa estabelece como competências da nova divisão "desenvolver políticas de diversidade que atendam às necessidades e aspirações dos servidores da UFC, buscando promover a pluralidade de identidades e garantindo um ambiente inclusivo para todos" e também "conduzir grupos de trabalho envolvendo diversos setores e comissões da UFC, visando à co-criação de políticas de EDI de forma colaborativa".

Uma das ações mais inovadoras previstas é a organização de um curso de formação Antirracista, em parceria com a coordenadoria de Articulação Política da reitoria e a secretaria de Igualdade Racial do Ceará. Segundo o planejamento, em um primeiro momento, a formação será ministrada para os servidores da Guarda Patrimonial da UFC, mas com previsão de ofertas para todos os servidores técnicos-administrativos e docentes, incluindo uma turma especial para gestores da UFC.

O programa prevê ainda a condução de grupos de trabalho envolvendo diversos setores e comissões da UFC para que a criação de políticas se dê de forma colaborativa.

Também está previsto no planejamento a realização de um censo para mapear a diversidade do meio ambiente de trabalho da universidade e assim fornecer parâmetros essenciais para orientar suas políticas organizacionais de EDI.

O programa contempla a criação de indicadores estratégicos para nortear as políticas de EDI, avaliando avanços institucionais e orientando metas e ações futuras em matéria de diversidade.