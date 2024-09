230 quilos de barbatanas de tubarão que seriam importadas ilegalmente são interceptadas em Cruz

Foto: Divulgação/Receita Federal Cerca de 230 kg de barbatanas de tubarão são interceptadas em Cruz, no interior do Ceará

Cerca de 230 quilos (kg) de barbatanas de tubarão declarados como peixes secos foram impedidos de serem exportados do Ceará ontem, 17. O material, separado em duas cargas aéreas com destino à China, foi interceptado pela Receita Federal.

As barbatanas estavam na sede da Transportadora de Cargas Aéreas do município de Cruz, a 248,01 km de Fortaleza. As mercadorias são avaliadas em mais de R$ 3 milhões.

De acordo com a Receita Federal, as cargas não tinham documentos que comprovassem sua legalidade, o que vai contra as normas ambientais vigentes.

As barbatanas são consideradas um item nobre na culinária tradicional chinesa. Um quilo (kg) do material pode chegar a U$ 3 mil. Apesar do alto valor, a captura de tubarões é proibida no Brasil.

Foram identificadas nas encomendas barbatanas de tubarão-azul, espécie listada no Anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (Cites), e de tubarão-galha-branca-oceânico.

As cargas começaram a ser monitoradas ainda em Vitória, no Espírito Santo, quando as investigações constataram que o material seria 'esquentado' no Ceará para depois seguir para a China por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A carga será entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para adoção das medidas cabíveis, e toda a documentação será encaminhada às autoridades policiais para individualização das condutas e responsabilização criminal dos envolvidos.