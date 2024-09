Conjunto Ceará terá reforço de 52 novos policiais militares

Foto: Kleber Carvalho/Especial para O POVO Policiais concluíram formação de soldado na última sexta-feira. Grupo será deslocado para atuar no bairro Conjunto Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) recebeu 25 novas viaturas na manhãde ontem, em solenidade realizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Durante o evento, também foram apresentados 52 novos agentes recém promovidos da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Os homens e mulheres apresentados deverão atuar ali mesmo no bairro, em ações ostensivas do 17° Batalhão de Polícia Militar (17°BPM).

Os veículos serão destinados à Delegacia de Narcóticos (Denarc) e ações de combate à violência contra a mulher, de acordo com anúncio do Governo do Ceará.

O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas e do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá. O secretário destacou a alocação dos equipamentos e pessoal efetivados na manhã dessa terça-feira como resposta às demandas identificadas pela pasta.

“Nós temos aqui no Estado, diariamente, a observação dos lugares que a mancha criminal nos sinaliza. No horário e no local onde os crimes estão acontecendo. Onde nós temos essa sinalização, nós colocamos mais recursos humanos e materiais”, explica o secretário.

Questionado sobre a atual visão dos cearenses sobre segurança, o chefe do executivo estadual pontuou que ainda há trabalho a fazer e enfatizou as medidas que já foram adotadas. “A percepção principal é a população entender que nós estamos atuando de maneira muito intensa para enfrentar o problema. Estamos fortalecendo a Polícia Militar com efetivo, fortalecendo a Polícia Civil com efetivo, comprando viaturas, comprando armamento, melhorando as condições dos nossos policiais atuarem”, disse Elmano.



Mais de 400 viaturas foram entregues desde o início de 2023, ainda conforme o governo. De acordo com Elmano, o objetivo é entregar mais de 1.500 veículos até o fim de 2026.



Projeto Moto Segura deverá ter início nas próximas semanas

Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado Ceará (Alece) durante a última terça-feira, 10, o projeto “Moto Segura”, que prevê a instalação de rastreadores custeados pelo governo do Estado em motos de trabalhadores por aplicativo, deve ser sancionado em breve.

O projeto agora passa por últimos alinhamentos com o setor de tecnologia da gestão. A data e o local onde as instalações serão realizadas ainda não foram estabelecidos, mas há grande possibilidade que elas ocorram na Arena Castelão, durante as próximas semanas.

“O aparelho vai possibilitar o uso de tecnologia, seja para a Polícia Civil, seja para a Polícia Militar rapidamente fazer uma pronta resposta em casos de que essa moto seja furtada ou roubada”, concluiu o gestor.

Atualizada às 11h55min