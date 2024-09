Escola de Saúde Pública de Fortaleza é inaugurada para capacitar profissionais da área

Foto: FÁBIO LIMA A ESCOLA também oferecerá o projeto Samu Júnior, ativo desde 2004

A nova sede da Escola de Saúde Pública de Fortaleza (Espfor) Dr. Juraci Vieira de Magalhães foi inaugurada ontem, 17. O prédio está localizado no antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na av. Almirante Barroso, no bairro Praia de Iracema. O equipamento tem como objetivo realizar processos educacionais, estágios, pesquisas, extensão e inovações em saúde, por meio de cursos de curta duração, especializações, programas de residência médica e multiprofissionais. Os cursos da Espfor poderão beneficiar os mais de 20 mil colaboradores da rede de Saúde de Fortaleza, além de profissionais de demais municípios do Ceará.

Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, a diretora da Espfor, Anamaria Cavalcante e Silva, bem como servidores e profissionais de saúde do Município. “Com esse novo equipamento, estamos trazendo a capacidade de qualificar ainda mais nossos profissionais, podendo estabelecer parcerias internacionais e com universidades. Este será um polo de educação voltado para a atenção à saúde em Fortaleza, algo que a cidade realmente precisava”, comentou o secretário Galeno Taumaturgo.

O equipamento possui 2.353,44 m² de área construída e inclui nove salas de aula, dois laboratórios, dois auditórios, estúdio de gravação, refeitórios, sala de estudo, Centro de Simulação Realística, Núcleo de Educação em Urgências do Samu, biblioteca especializada e espaços de convivência. O investimento foi de R$ 5,2 milhões.

Anunciada em junho de 2023, a Espfor já estava funcionando de forma provisória desde janeiro deste ano, nas instalações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), enquanto as obras de sua nova sede eram finalizadas. Desde o início das atividades da Espfor, mais de quatro mil profissionais se qualificaram

Desde o antigo local, já estavam em andamento cursos de educação continuada, como de habilitação na Atenção Primária à Saúde, para níveis médio e superior; cuidado integral aos adolescentes na Atenção Primária, libras para profissionais de saúde, suporte básico de vida com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, novas turmas desses e outros cursos serão ofertadas e divulgadas.

Anamaria Cavalcante e Silva, diretora da Espfor, comentou os planos para o futuro da escola. “Nós temos um núcleo de Ensino Superior que vai ofertar cursos de especialização lato sensu assim que a Espfor for reconhecida como uma IES (Instituição de Ensino Superior). Deslumbramos que podemos realizar esses cursos, no mais tardar, no início de 2025”, indicou.

A Espfor conta com oito núcleos técnico-pedagógicos, nas seguintes áreas: Desenvolvimento Educacional em Saúde, Pós-Graduação em Saúde, Educação Profissional em Saúde, Educação Permanente em Saúde, Educação a Distância, Integração da Educação em Saúde, Pesquisa e Extensão e Inovação em Saúde e Residências em Saúde.

O local específico para formações foi recebido de forma positiva pelos servidores: “Antes, os profissionais eram capacitados em locais de trabalho, como auditórios, onde nem sempre havia espaço suficiente. Agora estamos em um local específico para isso. A importância está justamente em nos sentirmos dentro de uma escola de verdade, aprendendo e nos atualizando”, diz a enfermeira Vanessa Soldatelli.

A população geral também poderá participar de formações na Escola. “Como o de fitoterapia da Farmácia Viva, para aprender a fazer remédios naturais. São cursos pensados para a comunidade, para facilitar o acesso ao conhecimento de forma prática e rápida”, detalha a Anamaria Cavalcante. Segundo ela, os minicursos devem ter duração de cerca de 20 horas.

A Escola também oferecerá o projeto Samu Júnior, ativo desde 2004. Durante o evento de inauguração do espaço, as crianças que já participaram da iniciativa demonstraram as técnicas aprendidas. Segundo a gerente do Samu, Kitt Rola, “elas aprendem técnicas básicas de primeiros socorros, como controlar hemorragias e agir em casos de convulsões e queimaduras”.

As aulas acontecem durante as férias, para crianças de 7 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas durante o período letivo na Ouvidoria do Samu, por telefone (0800 275 1520) ou presencialmente, na rua Padre Guerra, 1350.

I Congresso da Espfor

Simultaneamente à inauguração, o espaço recebe o I Congresso da Espfor, que acontece até quarta-feira, dia 18. O evento reúne pesquisadores, professores, residentes, gestores e profissionais da saúde, com o objetivo de ampliar o diálogo e construir soluções coletivas, focando no fortalecimento da atenção básica à saúde e na valorização dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A programação inclui debates, conferências, mesas-redondas, cursos, rodas de conversa e painéis.

O Congresso também contou com um espaço sociocultural, onde os profissionais da Rede de Saúde de Fortaleza apresentaram iniciativas em empreendedorismo e educação em saúde.

