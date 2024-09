Estudante de Quixadá se torna sócio de multinacional vizinha ao Vale do Silício

O sonho de fazer parte de uma multinacional da região dos vales tecnológicos da Califórnia se tornou realidade para Daniel Filho, estudante da UFC de Quixadá, que hoje representa no Brasil a HeavyConnect, multinacional do Vale de Salinas, (a uma hora do Vale do Silício), na Califórnia (Estados Unidos), que se dedica ao controle de qualidade da produção agrícola de gigantes do setor.

A conexão Califórnia-Quixadá surgiu em 2015, durante um concurso na cidade americana, em que a empresa buscava tecnologia de digitalização de processos baseados no preenchimento de formulários em papel para automatização de produtores agrícolas. Leonel e seu amigo, Tarik Holanda, possuíam o conhecimento e os cearenses ganharam espaço na startup.

O negócio da HeavyConnect é um sistema de checagem de lista que simula a fiscalização da Food and Drug Administration (FDA), agência federal norte-americana, similar à Anvisa. A FDA é responsável, por exemplo, pela qualidade de todo ciclo de produção agrícola, controlando a qualidade do solo e dos alimentos. "A gente gerencia o controle de qualidade das plantações e também, se elas estão dentro das normas da FDA", resume Daniel.

No Brasil, a HeavyConnect se dedica à complexa gestão de pessoal das fazendas dos Estados Unidos. Daniel e mais 22 profissionais lideram um programa de controle de horas de trabalhadores contratados para colheitas. Simplificando, o sistema permite saber quantas horas a pessoa desempenhou a função no campo, a produção individual e quanto cada uma tem a receber. (Luciano Dias)