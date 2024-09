UFC pleiteia ser hub sustentável da Agenda 2030 da ONU

Foto: Marcella Elias/Especial para O POVO CARAVANA chega ao campus da UFC do Pici para conhecer as iniciativas da secretaria do Meio Ambiente, lançada em março

Criada em março deste ano pela gestão do reitor Custódio Almeida, a secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC) vem desenvolvendo uma série de ações alinhadas com a crescente necessidade de contribuição para a mitigação dos impactos ambientais.

A Caravana foi até o campus da UFC no Pici para conhecer as diferentes iniciativas da nova secretaria sobre sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente nos campi da instituição.

Uma das ações de maior impacto, segundo Aliny Abreu, secretária de Meio Ambiente da UFC, é que a universidade se torne um hub de referência de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). "Estamos pleiteando que a Universidade seja um hub do ODS 6", afirma Aliny.

O ODS 6 da ONU tem o objetivo de, até 2030, "assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos".

A UFC tem desenvolvido ações concretas neste sentido. Desde 2023, conta com o Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Águas e Secas (Cepas), que vem trabalhando em articulação com o poder público na construção de políticas relacionadas à gestão das águas.

A ONU já vem estabelecendo hubs para seus ODS em universidades brasileiras. Em 2021, a Unisinos, do Rio Grande do Sul, se tornou hub de referência do ODS 11, que tem como missão tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Outra iniciativa da secretaria de Meio Ambiente da UFC está relacionada ao processo de transição energética dos campi. Além da ampliação do uso de energia solar, um dos objetivos é a produção própria de energia por meio do biogás, combustível renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica.

"Já temos um projeto prestes a começar. Logo teremos aqui no campus do Pici um mini reator com produção de biogás que vai abastecer o campus. A nossa ideia de futuro é tentar aproveitar o máximo de recursos que os campi da UFC podem nos oferecer, para que o nosso ecossistema caminhe em harmonia", afirma Aliny.

A conscientização ambiental é outro dos objetivos da secretaria. Neste sentido, o órgão está projetando uma trilha ecológica inclusiva, com educação ambiental para pessoas com deficiência. "A ideia é que tenhamos trilhas ecológicas e circuitos sensoriais para pessoas de baixa visão ou mobilidade reduzida, para inseri-las no contexto da educação ambiental", revela Aliny.