Primeiras turmas do ITA Ceará deverão cursar os dois primeiros anos em SP

Foto: Ana Rute Ramires Fernanda Pacobahyba, presidente do FNDE, também esteve presente na cerimônia

A sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará deve ficar pronta em 2027. Contudo, as primeiras turmas do ITA Ceará devem começar ainda em 2025. Os estudantes deverão cursar os dois primeiros anos (ciclo básico) no Campus São José dos Campos, em São Paulo, antes da concretização do campus em Fortaleza.

A informação foi divulgada durante assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa das obras de implantação do campus no Estado, na tarde dessa quinta-feira, 19, no Palácio da Abolição.

Para ingresso nas duas primeiras turmas, as provas de conhecimento geral serão aplicadas no próximo dia 13 de outubro, em 25 cidades do país. As provas de conhecimentos específicos serão aplicadas de 5 a 8 de novembro. O ITA Ceará terá os cursos de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistema, com 25 vagas cada. A partir do terceiro ano da graduação, as aulas passarão a ser ministradas no novo campus do Ceará.

O ministro adiantou que o terceiro curso será o de Bioengenharia. "Já estamos fazendo a seleção da primeira turma que vai fazer o ITA no Ceará. Eles vão começar a estudar lá em São José dos Campos até a obra ficar pronta. É uma convergência de pesquisa, de inovação de tecnologia e formação que há de melhor no Brasil. É um dia histórico", disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

A ordem de serviço ocorre menos de um anos após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Ceará, realizado em novembro de 2023. Em janeiro de 2024, foi lançada a pedra fundamental da obra.

Serão destinados R$ 71 milhões para a construção de um bloco voltado a cursos de Engenharia e de um bloco de alojamento nesta primeira fase de obras. Ao todo, o governo federal investirá R$ 180 milhões nas obras do novo campus.

Além de Camilo, estiveram presentes na cerimônia o governador Elmano de Freitas, o ministro da Defesa, José Mucio, o Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno e a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

O campus do ITA será na Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto. Construção será realizada a partir de um convênio entre o Governo do Ceará e o Governo Federal. O governador do Elmano de Freitas pontua que é um dia de agradecimento ao governo federal, ao ministerio da Educação, da Defesa e à Aeronáutica.

"Eu não tenho dúvida que será uma obra para fazer profundas transformações no Estado do Ceará, na educação e na pesquisa. Queria destacar que temos três cursos muito articulados, uma turma de energias renováveis, uma de engenharia de sistemas e biotecnologia. É uma grande aposta e é um grande orgulho dizer que esse ITA está no Ceará”, destaca Elmano.

Há também o destaque para o número de inscrições do Ceará para o ITA, que chegou a 1416 inscrições. O tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, diz que o número mostra que o Ceará é o estado da federação que mais se aplica ao ITA.

“Após os dois anos fundamentais lá em São José dos Campos, eles iniciam a formação aqui em Fortaleza, 25 alunos em cada um dos dois cursos para a formação e em 2029 teremos 50 engenheiros”, afirma Damasceno.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pontua que a construção do ITA no Estado será uma das boas lembranças que guardará de sua vida ministerial, por ajudar a corrigir um erro histórico de colocar todas as oportunidades no centro-sul do País.

“Aqui foi uma mudança de rumo, uma mudança de paradigma. O Ceará ganhou isso por mérito dos cearenses e das gestões responsáveis que passaram pelo governo. Não havia outro lugar. Ou era no Ceará ou não era em lugar nenhum. E um dia o brigadeiro Damasceno disse que "se o Ceará mostra todos os anos como o ensino é de qualidade e metade dos alunos são daqui, não tinha o que se discutir'”, conclui.

Colaboraram Rubens Rodrigues e Gabriela Monteiro/Especial para O POVO