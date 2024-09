UFC promove mutirão de limpeza de praia e manguezal

Foto: Arquivo do Litterless O projeto de extensão e pesquisa Litterless atua no combate aos resíduos sólidos nos ambientes costeiros e marinhos.

Em alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) fará um mutirão de limpeza de praia e manguezal amanhã, 21. A ação faz parte de um evento científico sobre lixo nas praias.

A limpeza ocorrerá no manguezal do Centro de Estudos Ambientais Costeiros (Ceac/Labomar), no Eusébio, e na Praia do Futuro (av. Zezé Diogo, 3005), em Fortaleza, ambos iniciando às 8horas. A realização é do projeto de extensão e pesquisa Litterless: Menos Lixo nas Praias, que atua no combate aos resíduos sólidos nos ambientes costeiros e marinhos, e do Programa de Educação Ambiental Marinha (Peam), que aborda ambientes costeiros e marinhos a partir de uma perspectiva ecológica e de educação ambiental.

De acordo com o professor Paulo Sousa, coordenador do projeto de extensão e pesquisa Litterless, o evento é uma oportunidade de demonstrar a "importância da ciência para a resolução e mitigação do problema do lixo marinho". Desde 2021, o projeto trabalha com a coleta e análise de resíduos encontrados em Fortaleza.

Para participar da limpeza da praia ou do manguezal, é preciso se inscrever neste formulário online.

A programação científica sobre a saúde dos oceanos e a importância da sua preservação será realizada hoje, 20, no auditório do Labomar (av. da Abolição, 3207). Das 8h15min às 11h30min, acontecem as mesas-redondas com pesquisadores da área e exposição da coleção científica e didática do lixo marinho.

“O objetivo é inspirar mudanças profundas nas mentes, nos corações e nas almas das pessoas, fortalecendo nossa conexão coletiva com o oceano e destacando a importância crítica de sua preservação e uso sustentável", afirma a professora Cristina Rocha, vice-coordenadora do Peam.

A primeira mesa vai trazer reflexões sobre o lixo marinho na costa cearense e os impactos ambientais da poluição dos plásticos. A presença de plástico estrangeiro no Ceará e a poluição invisível dos microplásticos na Enseada do Mucuripe serão temas de discussões com dados de pesquisas recentes realizadas no Labomar.