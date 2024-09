100 monitorados por tornozeleira foram recapturados no CE em 3 meses

Foto: Divulgação/Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização Centésimo preso foi capturado em Sobral

Nos últimos três meses, 100 indivíduos monitorados através de tornozeleira eletrônica foram recapturados no Ceará. O número foi alcançado durante a quinta-feira passada, 19, quando o centésimo alvo foi localizado em Sobral, município a 233 quilômetros(km) de Fortaleza .

Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), 45% dos presos recapturados haviam sido condenados por crimes de roubo. Além deste, as sentenças mais recorrentes foram tráfico, com 18%, e homicídio, praticado por 9% dos alvos.

As prisões fazem parte da operação Braço Longo da Lei, que reúne membros da Polícia Penal do Ceará e outras forças de segurança no monitoramento e busca dos detentos em liberdade condicional. Ao todo, 600 agentes penais participaram das ações de fiscalização e cumprimento de mandados em 52 municípios cearenses.

Desde o início da mobilização, mais de 1.200 relatórios individuais foram enviados ao Poder Judiciário, com detalhes sobre cada pessoa monitorada. De acordo com a Sap, a operação visa contribuir para a redução da criminalidade e fortalecer a segurança pública nas cidades cearenses.



Veja motivos da prisão das pessoas recapturadas: