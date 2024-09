Programa de auxílio à permanência na universidade ganha protagonismo na Funcap

Foto: Marcella Elias/Especial para O POVO RAIMUNDO Nogueira da Costa Filho, presidente da Funcap, fala com a Caravana sobre os projetos e iniciativas da instituição

"A nossa meta é transformar o estado do Ceará através da ciência e da tecnologia", afirmou o professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em entrevista à Caravana. A formação universitária é um dos pilares do cumprimento desta meta.

Dentro do programa de bolsas da instituição, ganhou relevância nos últimos anos a Bolsa Acadêmica de Inclusão Social, conhecida como B-Social, cujo objetivo principal é promover a igualdade de oportunidades de qualificação acadêmica para estudantes e garantir sua permanência na universidade.

Atualmente, das cerca de 5 mil bolsas oferecidas pela Funcap, dos mais diferentes níveis, 2,8 mil são bolsas do programa B-Social. "São R$ 20 milhões por ano para manter os estudantes dentro da universidade. O programa representa mais de 50% das nossas bolsas. Sem ela, os alunos não teriam condições de permanecer estudando", ressaltou o professor Raimundo.

Uma formação universitária de exclência permite que a Funcap cumpra sua missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Ceará. Os resultados desta missão são mensuráveis. Segundo o professor Raimundo, estudos comprovam que o chamado Índice de Maturidade Tecnológica, métrica desenvolvida pela NASA para avaliar a maturidade de uma tecnologia ao longo de seu ciclo de desenvolvimento, se eleva nas empresas que se desenvolvem com recursos da Funcap. "Conseguimos levantar esse índice em até 3 graus. Se era 1, passa para 4, se era 3, passa para 7, e por aí vai", explicou o professor.

São muitos os exemplos de iniciativas inovadoras da Funcap no campo do desenvolvimento do conhecimento, em parceria com instituições de ensino superior, como a Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará), a UFC e a Funcap celebraram o primeiro registro de patente de um aplicativo. Trata-se do Medidor de Irregularidades e Defeitos em Rodovias (MIDR), ferramenta desenvolvida por técnicos do TCE e pesquisadores acadêmicos, que funcionará para analisar a qualidade asfáltica das estradas cearenses.

O software fotografa as falhas e as categoriza: buracos, rachaduras, defeito asfáltico. Um programa de inteligência artificial recebe a foto e cria um banco de dados. A partir daí, elabora-se um mapeamento sobre a condição das rodovias, ajudando a fiscalizar os contratos com as concessionárias e cobrando dos responsáveis os ajustes necessários.

A Funcap também projeta o que está por vir, planejando os desafios. "Nosso grande desafio é sempre conseguir cada vez mais recursos para Ciência e Tecnologia. E essa captação se torna mais fácil à medida que a gente tem uma academia mais fortalecida e um pesquisador mais notável", afirmou.

O programa de bolsas da Funcap está dividido em duas diretorias, a Científica e a de Inovação. Na Científica, além da B-Social, as bolsas estão distribuídas pelas áreas de produtividade em pesquisa, estímulo à interiorização e à inovação tecnológica (BPI), formação acadêmica (mestrado e doutorado), apoio técnico (BAT), pesquisador visitante (BPV), iniciação científica e tecnológica (BICT), universitário (Programa Avance). Na diretoria de inovação, as bolsas são para transferência tecnológica (BTT), inovação tecnológica (BIT), e pesquisador associado (BPA).