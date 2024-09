Rede Verdes potencializa projetos de pesquisa em energias renováveis

A transição energética, tema da agenda ambiental do Brasil e do Ceará, tem na Funcap um parceiro essencial. O desenvolvimento de tecnologia para a produção de hidrogênio verde, uma das grandes apostas da consolidação do processo de produção de energia limpa, passa pela conformação de um ecossistema de pesquisa que auxilie na inovação e transferência de tecnologia para o setor.

A UFC e outras 13 instituições de ensino e pesquisa venceram um edital da Funcap voltado para fomentar redes de pesquisas em energias renováveis. Ele prevê o subsídio de R$ 16 milhões para o projeto, durante seus quatro anos de execução.

As instituições vencedoras formam a Rede Verdes, que tem o objetivo de realizar pesquisas básicas e aplicadas de forma colaborativa sobre temas que envolvam energias renováveis, produzindo impactos socioeconômicos e ambientais para o Ceará.

"Todo mundo ainda está atrás do Santo Graal da solução de escala da economia baseada no hidrogênio verde. Sabemos transportar hidrogênio, mas em pequenas quantidades. Para a escala que o mundo precisa, ainda existem grandes interrogações, que devem ser respondidas coletivamente. A Rede Verdes está colaborando com essa necessidade", afirma a vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, pesquisadora da Rede Verdes.