Adolescentes são apreendidos em comunidade da Praia do Futuro onde PM foi morto

Foto: Samuel Setubal/ O POVO Imagem de apoio ilustrativo. Adolescentes foram apreendidos durante diligências para localizar suspeitos no assassinado do subtenente Celestino Cursino de Abreu Filho

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos durante diligências para localizar suspeitos de envolvimento no assassinado do subtenente da Polícia Militar, Celestino Cursino de Abreu Filho, de 48 anos. Ele foi morto no sábado, 21, na comunidade dos Cocos, na Praia do Futuro, em Fortaleza, após ser arrebatado por criminosos enquanto trafegava de carro pela região. As apreensões aconteceram no mesmo dia.

Com eles, policiais militares apreenderam um revólver, nove munições, 25 papelotes de cocaína e dois celulares.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga se os dois adolescentes participaram da morte do subtenente Celestino.

“Diante do flagrante, eles foram conduzidos para a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA), onde foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além disso, um deles também foi autuado por tráfico de drogas”, divulgou a pasta.



"As Forças de Segurança seguem realizando diligências visando identificar e capturar os suspeitos da morte do policial militar. O caso está a cargo da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)".

O subtenente Celestino estava de folga quando foi vítima do crime. Ele estava na PM desde setembro de 1993 e, atualmente, era lotado no Batalhão de Polícia de Guarda Externa Presídios Estadual Penal (BPGEP), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.