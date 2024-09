Canindé vive expectativa para Festa de São Francisco das Chagas

Foto: Divulgação/Santuário de São Francisco Festa de São Francisco das Chagas 2024: confira preparação de Canindé para os festejos nesta terça, 24

Há cerca de 118 quilômetros de Fortaleza, o município de Canindé se prepara para recepcionar os fiéis na Festa de São Francisco das Chagas, realizada por seu santuário. A celebração inicia na terça-feira, 24, e se estende até o dia 4 de outubro.

Sob o tema “As chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, fazendo alusão aos 800 anos dos estigmas do santo padroeiro da Cidade, a abertura da programação será marcada pelo hasteamento das bandeiras. A Santa Missa no patamar da basílica acontece às 4 horas da próxima terça-feira.

A impressão das chagas em São Francisco se refere ao ano de 1224, quando o santo recebeu as marcas de Cristo crucificado em seu próprio corpo durante retiro espiritual no Monte Alverne, na Itália.

Oito séculos depois, o sinal da união entre São Francisco e o sofrimento de Jesus Cristo é relembrado pelos romeiros e demais devotos na programação do evento.

Festa de São Francisco das Chagas: preparação do Município



De acordo com Natanael Saviano, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Canindé, o município se prepara à Festa de São Francisco com “uma série de ações estratégicas voltadas para garantir a organização e serviços para os mais de 1 milhão de romeiros e visitantes”.

No setor de serviços turísticos, a cidade apresentará uma equipe de recepção e acolhimento das romarias, em parceria com a Secretaria de Educação, e equipes para informações de turismo. Em adição, o público também poderá conferir atrações artísticas locais na Praça Thomaz Barbosa e na Estátua de São Francisco.

Para garantir a segurança e o livre trânsito dos visitantes, um plano de contingência será executado com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, incluindo o controle de tráfego e fiscalização dos ambulantes e das novenas.

O secretário ainda destaca a adição de quatro postos de atendimento provisórios e o reforço das unidades existentes, com ações de fiscalização da Vigilância Sanitária, atendimento ambulatorial e atendimento de urgência e emergência móvel.

“Essas iniciativas visam proporcionar uma experiência segura e acolhedora para todos que participarem dos festejos de São Francisco em 2024”, completa.

Festa de São Francisco das Chagas: preparação espiritual



Ao lado dos preparativos realizados pelo Município, o reitor do Santuário de São Francisco das Chagas, frei Gilmar Nascimento, aponta a realização de reuniões com os colaboradores e voluntários para “um bom andamento dos serviços”.

“A infraestrutura já começou a ser montada na Praça dos Romeiros e na Praça da Basílica”, explica ao O POVO.

Antes da abertura oficial das celebrações, em 24 de setembro, um grupo de animação começará a acolher as comunidades que chegarem à missa a partir das 2 horas da manhã. Em seguida, às 4 horas, com o hasteamento das bandeiras, a cerimônia se inicia.

O hino temático foi composto por Jander Silva, enquanto a arte do cartaz da festa de São Francisco foi desenvolvida pelo designer Rogério Sales, um dos colaboradores do santuário, com a participação criativa da Liturgia e Campanha dos Benfeitores do Santuário.

Aos fiéis que não puderem se deslocar até os festejos, é possível acompanhar a solenidade por meio de transmissão da TV Santuário no YouTube.

Festa de São Francisco das Chagas: programação completa



Confira a programação completa da Festa de São Francisco das Chagas em Canindé, município cearense.

Abertura da Festa



Dia: 24 de setembro (terça-feira)

24 de setembro (terça-feira) Horário: 4h

4h Serviço: hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística na Basílica



hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística na Basílica Missas do dia: 9h e 16h



Missas

Dia: 25 de setembro a 3 de outubro

25 de setembro a 3 de outubro Horário: 6h, 7h30, 9h, 11h e 16h

6h, 7h30, 9h, 11h e 16h Local: Quadra da Gruta

Missa de 04 de outubro (Dia de São Francisco)

5h - Missa do Romeiro, na Praça dos Romeiros

6h, 9h (Missa Solene), 11h e 15h - Quadra da Gruta



Novenas

Dia: 25 de setembro a 3 de outubro

25 de setembro a 3 de outubro Horário: 18h

18h Local: Praça dos Romeiros (transmissão no YouTube)



Via-Sacra

Dia: 25 de setembro a 3 de outubro

25 de setembro a 3 de outubro Horário: 5h

5h Local: Av. Francisco Cordeiro Campos - Encerrando com a Celebração Eucarística na Igreja de Cristo Rei (Monte)



Confissões e batizados

Dia: 24 de setembro a 4 de outubro

Confissões

Horário: 7h às 11h e das 14h às 17h30

7h às 11h e das 14h às 17h30 Local: Nas salas de confissões, na Casa dos Milagres

Batizados

Horário: 10h

10h Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores Observação: Os batizados só serão realizados com a apresentação do documento de autorização do seu respectivo pároco.

Missa Solene (encerramento do festejo)

Dia: 4 de outubro (sexta-feira)

4 de outubro (sexta-feira) Horário: 9h

9h Local: Na Quadra da Gruta (transmissão no YouTube)



Procissão com a imagem de São Francisquinho

Dia: 4 de outubro (sexta-feira)

4 de outubro (sexta-feira) Horário: 17h

17h Local: Saindo da Praça da Basílica e percorrendo algumas ruas de Canindé, finalizando com a bênção, despedida e anúncio da Festa 2025 (transmissão no YouTube)

Para mais informações, acesse: festa.santuariodecaninde.com.