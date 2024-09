Novo campus em Baturité terá 2,8 mil alunos até 2027

A Unilab nasceu como um processo de tutoria da UFC que deu muito certo. Hoje, conta com mais de 5 mil alunos, sendo mais de 1,5 mil africanos. Oferece cursos no campus da Liberdade, em Redenção, no Ceará; o campus das Auroras, entre Redenção e Acarape, também no Ceará; a unidade acadêmica dos Palmares, em Acarape; e o campus do Malês, na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. Em Baturité, no Ceará, a Unilab está inaugurando um curso de Medicina.

"Hoje somos uma universidade vibrante, profundamente vinculada à nossa mãe, que é a UFC, instituição fundamental na instalação da Unilab. Tudo o que temos aqui, até as nossas cadeiras, tem o nome da UFC. Nossa Universidade Federal participou da geração da primeira universidade negra do Brasil. Hoje ela é negra, índigena, quilombola…", afirma o reitor da Unilab, Roque do Nascimento Albuquerque, em entrevista à Caravana.

Anunciado em outubro de 2023 e homologado no último mês de março, o curso de Medicina da Unilab, em Baturité, está realizando o sonho de muitos estudantes, que estiveram presentes na aula inaugural do novo curso, em agosto. Espera receber até 2027, 2,8 mil estudantes. Até o fim do ano, a promessa do governador Elmano de Freitas é assinar a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional no Maciço de Baturité, que abrange 13 municípios. (Nicolly D'Lorrainne)