Com expectativa de reunir 1,5 milhão de fiéis, Festa de São Francisco em Canindé começa missa de madrugada

Foto: Divulgação/ Santuário Franciscano de Canindé MULTIDÃO compareceu à abertura dos Festejos de São Francisco em Canindé

A festa de São Francisco de Assis, padroeiro de Canindé, começou na madrugada dessa terça-feira, 24, quando milhares de pessoas, entre nativos e romeiros, lotaram o patamar da Basílica Santuário em homenagem ao santo, para a primeira missa da programação, às 4 horas da manhã. Até o próximo dia 4 de outubro, a cidade de Canindé, distante 118 quilômetros (km) de Fortaleza, deve se encher de comemorações religiosas. Mais de 1,5 milhão de fiéis na Cidade são esperados.

Celebrada há mais de 100 anos no município, as homenagens ao santo incluem procissão a cavalo, missas, celebrações religiosas, shows musicais, dentre outras atrações. A expectativa é de que o evento atraia devotos de São Francisco vindo de todas as regiões do Ceará e do Brasil.

Um dos momentos mais aguardados de todo o festejo é a tradicional missa do vaqueiro, que neste ano chega à sua 54° edição e será realizada no domingo, 29. Realizado desde 1970, o rito religioso celebra a figura do vaqueiro encouraçado, com homens e mulheres trajados a rigor, carregando estandartes de São Francisco, da cidade, do Ceará e do Brasil.

A missa será sucedida por um grande almoço comunitário, em que vaqueiros, fiéis, romeiros e pessoas em situação de rua vão partilhar da refeição em harmonia.

Programação cultural

A expectativa é que a festa movimente R$ 50 milhões ao longo dos 11 dias de evento, quando a cidade terá shows musicais, reisado, apresentações teatrais, dentre outras atividades.

“Festa de São Francisco é o ápice da fé e da religiosidade nordestina. Para além do fluxo de peregrinos, romeiros e turistas, é o momento em que a cidade recebe maior atenção da Igreja Católica, dos jornalistas, dos artistas, comerciantes e ambulantes, e toda a economia formal e informal se movimenta”, pontua o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Natanael de Sousa, em nota.

As atrações serão organizadas pela Prefeitura Municipal de Canindé durante os dias 1°, 2, 3 e 4 de outubro. Uma das atrações, o show Aboios, visa o resgate do patrimônio imaterial da cultura dos vaqueiros e aboiadores na Cidade.

Quem fará presença no espetáculo é o Grupo A Rainha e os Vaqueiros, acompanhado pelo regional do Mestre Hidelbrando, com a entonação de clássicos da música popular brasileira.

Cidade receberá relíquias das vestes de São Francisco

Além das tradicionais missas e shows católicos, os festejos de São Francisco terão neste ano um fator mais que especial, o recebimento de um pedaço das vestes de São Francisco de Assis, vindo diretamente da Itália.

A relíquia chega ao município na manhã de quinta-feira, 3, onde será exibida na missa das 9 horas, que ocorre na Basílica de São Francisco. De lá, ela segue um trajeto de peregrinação por diversos pontos, como a Igreja de São Pedro, o Mosteiro das Clarissas, o Hospital de São Francisco e demais pontos, até retornar à Basílica para exposição.

O frei do Santuário Franciscano de Canindé, Gilmar Nascimento, destaca o momento de muita fé na cidade. Com o tema “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, o evento deverá estreitar a relação entre o Santo e os fiéis.

“Olhando para a realidade de Canindé, nós percebemos muitas pessoas chagadas, fragilizadas, que recorrem a este santo porque enxergam nele um santo muito próximo, por conta da sua simplicidade, humildade e pequenez. Elas fazem promessas a São Francisco, pedindo sua intercessão junto a Deus por conta dessa proximidade. São muitas pessoas que diante da seca, diante de tanto sofrimento recorrem a este Santo e já alcançaram muitas graças”, conclui o líder religioso.



Confira programação dos festejos:



25/9 a 3/10:

- Missas diárias na na Quadra da Gruta, às 6h, 7h30, 9h, 11h e 16h;

- Novena na Praça dos Romeiros, sempre às 18 horas;

- Via-Sacra na Av. Francisco Cordeiro Campos a partir das 5 horas da manhã, encerrando com a Celebração Eucarística na Igreja de Cristo Rei;

24/9 a 4/10:

- Confissões das 7h às 11h e das 14h às 17h30 nas salas de confissões, na Casa dos Milagres;

- Batizados às 10h na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores.

4/10:

- Missa Solene do Dia de São Francisco (Encerramento do festejo), às 9h na Quadra da Gruta;

- Procissão com a imagem de São Francisquinho, saindo da Praça da Basílica às 17h, seguida de bênção, despedida e anúncio da Festa 2025.