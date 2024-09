Jornalista do O POVO está entre os 50 +Admirados Jornalistas Negros do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES RUBENS Rodrigues ingressou no O POVO por meio do Novos Talentos

O jornalista e editor-adjunto da editoria de Cidades do O POVO, Rubens Rodrigues, está no TOP 50 do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 24. Premiação será no dia 11 de novembro, no Itaú Cultural, em São Paulo.

“É gratificante estar entre pessoas que admiro em um espaço pensado exclusivamente para pessoas negras. Tem muito a ver com o trabalho que faço e que acredito, que é um jornalismo com esse olhar antirracista", pontuou Rubens.

No ranking também estão jornalistas como Flávia Oliveira, da GloboNews; Semayat Oliveira, do site Nós, Mulheres da Periferia; Pedro Borges, do portal Alma Preta; Rebeca Borges, da CNN; Luciana Barreto, da TV Brasil; e Zileide Silva, da TV Globo.



Rubens menciona que estar inserido no ranking é um marco após um ano de trabalho como colunista de assuntos ligados à raça, à diversidade e aos direitos humanos. "Isso sinaliza a importância de discutir esses temas, seja a partir da factualidade que se impõe ou de histórias de pessoas", prossegue.

"Além disso, tem o olhar para assuntos de Cidades, enquanto editor, pensando e produzindo pautas que representem esses temas. Um exemplo recente disso é a série de reportagens sobre a população quilombola nas universidades, que surgiu exatamente a partir dessa provocação."

O prêmio, que está na sua 2º edição, consiste em uma eleição promovida por Jornalistas & Cia em parceria com 1Papo Reto, Portal Neo Mondo e Rede Jornalistas Pretos, que homenageia profissionais e publicações do jornalismo. Esta é a primeira vez que o jornalista do O POVO foi indicado.

Participaram da votação jornalistas, profissionais da área da Comunicação e pessoas relacionadas ao segmento.

Dentre as categorias listadas na premiação estão jornalista, profissional de Imagem/Vídeo, Veículo Geral e Veículo Liderado por Jornalistas Negros. A votação teve início no último dia 8 de setembro. Os vencedores finais de cada categoria serão anunciados na cerimônia de premiação, que será realizada no dia 11 de novembro, no Itaú Cultural, em São Paulo.



Rubens entrou no Grupo de Comunicação O POVO em 2015 por meio do programa Novos Talentos, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) destinada ao treinamento de estudantes de jornalismo. Em outubro do mesmo ano, entrou para a equipe do O POVO Online. Em 2018, fez parte das equipes vencedoras do Prêmio Gandhi de Comunicação e do Prêmio CDL de Comunicação.



É editor-adjunto de Cidades desde 2021 e, em setembro de 2023, passou a assinar coluna com foco em questões raciais, publicada na plataforma O POVO+.