Projeto oferece serviço para reflorestar Chapada do Araripe

Foto: Divulgação/Polícia Federal Floresta Nacional do Araripe, no Crato, sofre desmatamento de 23 hectares

Uma iniciativa do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) está oferecendo assistência técnica gratuita para donos de áreas na Chapada do Araripe que tiveram suas propriedades afetadas por danos ambientais. A ação prioriza ajudar produtores rurais, associações e cooperativas que desejem reflorestar a terra degradada.

O projeto é realizado pela Rede de Conservação e Restauração da Chapada do Araripe, que tem apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. A meta é restaurar 500 hectares da Caatinga, bioma considerado o mais vulnerável diante de

mudanças climáticas.

Segundo o coordenador técnico do Cepan, Pedro Sá, a ação oferece também soluções logísticas aos proprietários, como a doação de mudas e sementes destinadas ao replantio. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri ontem, Sá detalhou que o processo de reflorestamento das áreas afetadas ocorre por vontade própria do dono ou por determinação legal.

"É preciso que a pessoa seja proprietária legal e queira recuperar uma área degradada para virar floresta. Seja por motivação pessoal ou porque precisa recuperar uma área de reserva legal, o que é previsto em lei, ou uma área de APP (Áreas de Preservação Permanente), que são as áreas que protegem os rios", explicou.

As intervenções envolvem práticas de adensamento florestal, plantio de mudas equivalente ao tamanho do espaço danificado, uso de semeadeiras para espalhar sementes no solo e sistemas agroflorestais.

"As agroflorestas são áreas que têm espécies florestais e também espécies usadas para agricultura. A pessoa pode manejar aquela área para tirar produtos agrícolas para vender, se alimentar e usar no alimento de animais", explicou Pedro.