Três homens são presos em Fortaleza em operação nacional contra pornografia infantil

Foto: Divulgação/SSPDS POLÍCIA Civil do Ceará cumpriu oito mandados no Estado

Três pessoas foram presas nessa quarta-feira, 25, em Fortaleza, após serem flagradas armazenando material de abuso sexual infantojuvenil. As autuações se deram no contexto da operação Terabyte, deflagrada em todo o Brasil, sob sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal (PF).

Balanço divulgado pela PF na noite de ontem informava que 61 pessoas foram presas em flagrante e 145 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Houve ainda uma vítima resgatada. As ações ocorreram em todas as 27 unidades da federação. Mais de 750 policiais participaram da ofensiva, que contou com apoio, ainda, da Homeland Security Investigations (HSI), da Embaixada dos Estados Unidos.

No Ceará, as ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Civil (PC-CE), que empregou 32 agentes do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa). Eram oito os mandados de busca e apreensão a serem cumpridos no Estado. Durante as diligências, além das três prisões, computadores e celulares foram apreendidos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou os nomes dos suspeitos, informando apenas que eles têm 19, 22 e 41 anos e que as prisões ocorreram nos bairros Varjota, Conjunto Ceará e Planalto Ayrton Senna.

Os homens de 19 e 41 foram autuados pelo crime de armazenamento de conteúdo sexual de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual (artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA). Já o homem de 22 anos foi autuado não só pelo armazenamento, mas também pela distribuição do material (artigo 241-A do ECA).

O nome da operação foi escolhido em referência ao fato de terabyte ser a unidade de medida de arquivos cibernéticos equivalente a 1.000 gigabytes. "Ou seja, a operação objetiva investigar primordialmente indivíduos que possuem ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil", afirmou a PF. Somente um homem de 68 anos, preso no Rio de Janeiro, foi flagrado em posse de mais de 17 mil arquivos criminosos.

"A operação visa maior integração entre as forças policiais federais e estaduais, que atuam nos limites dos seus estados, na persecução penal de criminosos que armazenam e compartilham material de abuso sexual infantojuvenil", continuou a corporação. "Além disso, objetiva demonstrar o engajamento e o compromisso dos diversos agentes públicos envolvidos na defesa da dignidade sexual de crianças e adolescentes vítimas".

Ainda de acordo com a PF, entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, o Setor de Capturas da corporação cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento.

"A PC-CE e a PF alertam aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais", afirmou, por sua vez, a SSPDS. (Com informações de Agência Estado)