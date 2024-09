Primeira etapa do Gonzaguinha de Messejana é entregue com serviços de emergência obstétrica

Foto: FÁBIO LIMA Reabertura da unidade oferta serviços de emergência obstétrica disponíveis 24 horas à população

A primeira etapa das obras do Hospital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha de Messejana, em Fortaleza, foi entregue na manhã de ontem, 26, com serviços de emergência obstétrica disponíveis à população. A reabertura da unidade está dividida em três etapas, sendo a segunda parte das obras prevista para ser finalizada no fim de outubro.

Agora, estão disponíveis seis salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), 22 leitos de alojamentos conjuntos, dez Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINco), dez leitos para medicação e uma sala cirúrgica. As obras na unidade foram iniciadas em 2022 após toda a edificação antiga do hospital ser demolida para dar espaço a uma nova estrutura.

De acordo com o secretário municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, a nova estrutura permitiu a ampliação em 25% na quantidade de leitos, saindo de 85 para 107, e novas salas para atendimento, como para parto humanizado e acolhimento familiar.

“Temos uma sala para que a família espere que o bebê nasça, funcionamento 24 horas para emergências obstétricas, que é o principal, e, na próxima etapa, a instalação de uma banheira jacuzzi para que facilite a paciente a ter o bebê”, informa.

Com o equipamento, a unidade será a primeira da rede materno-infantil com a nova opção para o parto humanizado. O objetivo é trazer benefícios para a gestante, como a redução da pressão sobre o corpo da mãe, auxílio na dilatação, diminuição das dores e aumento da sensação de leveza, facilitando o nascimento do bebê.

O titular da SMS disse que, até o fim do ano, toda a unidade estará funcionando a partir da entrega de todas as etapas das obras. “Ainda faltam apenas algumas estruturas administrativas, mas que o básico, que são enfermarias, sala de centro cirúrgico já começaram a funcionar”, disse.

A última etapa das obras do hospital deverá entregar leitos de alojamento conjunto, outras salas de PPP, salas cirúrgicas, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIN), setor de nutrição e a Casa da Gestante.

Conforme o diretor do Hospital Gonzaguinha Messejana, Marcos Aurélio Medeiros, com a unidade reformada e ampliada também será possível aumentar o quadro de funcionários e oferecer mais condições de atendimento.

“São espaços ampliados, vagas de trabalho ampliadas, tanto para área médica quanto para área de enfermagem, serviços gerais porque toda a estrutura foi ampliada. Estamos preparados para receber a população”, pontua.

Ao todo, o hospital passou de 4.545 metros quadrados (m²) para 6.300 m² de área total, representando um aumento de 40% de sua área construída. As obras foram realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e, atualmente, já estão 88% concluídas. O investimento foi R$ 33 milhões.

A divisão dos espaços do Gonzaguinha de Messejana foram: 79 para internação (incluindo 15 UCINco e quatro Unidade de Cuidados Intermediários Canguru- UCINca); dez para urgência obstétrica; oito salas de PPP’s, integrando o centro de parto normal; dez Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Além dos leitos ofertados, o hospital contará ainda com: cinco consultórios médicos, um Centro cirúrgico obstétrico com três salas cirúrgicas e seis leitos de recuperação pós-anestésica, uma Casa da Gestante, Ambulatório, Sala de ultrassonografia e raio X, Setor de diagnóstico, Posto de coleta de leite humano e salas para sutura, vacina, laboratório, observação, cartório, farmácia, serviço social, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, necrotério, além de salas administrativas.

Reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição deve começar até o fim do ano

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, deve ser incluído no projeto de modernização da rede materno-infantil, assim como o Gonzaguinha de Messejana e Gonzaguinha do José Walter, com previsão para início das obras ainda neste ano.

O titular da SMS informou que, atualmente, leitos e materiais do Hospital do Conjunto Ceará estão sendo retirados de uma parte da estrutura da unidade que está danificada e com risco à população. Os materiais estão sendo redirecionados para outros hospitais da rede de saúde. Ainda segundo o secretário Galeno Taumaturgo, a emergência da unidade de saúde segue funcionando normalmente.

O Sindicato dos Médicos denunciou, nessa quarta-feira, 26, que o Hospital Nossa Senhora da Conceição estava em desmonte. Questionado sobre o cenário, o secretário da saúde afirmou que a parte antiga está sendo desocupada para receber obras de requalificação e que toda a unidade deve receber obras de melhorias.

“O Nossa Senhora da Conceição está com uma estrutura de mais de 40 anos, antiga e tão ruim como esta aqui estava. Não está acontecendo um desmonte no Nossa Senhora da Conceição. A diferença daqui pra lá, é que aqui foi fechado totalmente e lá está aberto para as reformas. Lá tem uma parte antiga, da década de 1980, que tinha clínica médica, mas a parte precisa passar por uma reforma”, explica Galeno.

Além do Gonzaguinha de Messejana, Gonzaguinha do José Walter e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, a rede materno-infantil de Fortaleza conta ainda com o Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará e o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, que acolhe pacientes via Central de Regulação Municipal.







Veja fotos das novas instalações

FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Reabertura da unidade oferta serviços de emergência obstétrica disponíveis 24 horas à população Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2024: Entrega 1ª etapa das obras do novo Gonzaguinha de Messejana. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Atualizada às 16h50min