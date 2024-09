Feira Nacional de Artesanato e Cultura será encerrada amanhã

Foto: AURÉLIO ALVES Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) atrai visitantes em Fortaleza

A 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) se destaca como um espaço para a comercialização e valorização do artesanato nacional. O evento ocorre até amanhã, 29, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com um ambiente que remete a uma "grande loja-galeria", segundo Germana Mourão, coordenadora da Central de Artesanato do Estado do Ceará (CeArt), a feira reúne artesãos de várias regiões do Estado.

"Estamos aqui com quase todos os artesãos do Ceará, comercializando seus produtos, isso é muito bom porque gera renda e fortalece a economia do artesanato", afirma Germana.

Entre os produtos expostos no evento, destacam-se as almofadas de chita, mochilas de patchwork, jogos americanos de vagonite, itens em ponto cruz, além de bolsas feitas em macramê e crochê. "A feira é um espaço importante para a comercialização e divulgação da arte artesanal, que deve ser mantida viva", completa a Germana.

Para a visitante Sandra Melo, a Fenacce vem reforçando a importância de valorizar o trabalho artesanal. "Muita gente não percebe o esforço que envolve cada peça, é um trabalho muito lindo, que merece ser valorizado cada vez mais, pretendo vir mais vezes com a minha família antes da feira terminar", disse.

A artesã Maria de Fátima é uma das expositoras no evento, ela destaca a importância da Fenacce para o artesanato. "Esse evento é magnífico para nós que somos artesãos, pois podemos mostrar os nossos produtos para muitas pessoas, além disso, aqui eu represento um grupo de 35 mulheres que trabalham com produtos feitos de palha de carnaúba, incluindo cestarias e luminárias”, disse Maria.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Ivanilde Reis. Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Raimunda Lucia Lopes. Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 26.09.2024: Germana Mourão. Coordenadora do CEART. Feira nacional de artesanato e cultura, realizado no centro de eventos ceará. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) atrai visitantes em Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES



Além da cultura cearense, a Fenacce também traz artesãos de outros estados do País, como a mestre artesã, Ivanilde Reis, natural de Tocantins, que destaca que a feira é um espaço para mostrar a cultura do Brasil. "A feira é uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor e valorizar nossa cultura, pois podemos divulgar o que temos de melhor no nosso Estado para outro estado, aqui podemos conhecer muitas pessoas e aprender mais sobre as outras regiões", destacou Ivanilde.

A Feira também promove a identidade artesanal, que isenta os artesãos de impostos sobre as mercadorias comercializadas. Para quem deseja ter a identidade artesanal, basta comparecer no stand da CeArt, disponível no evento, e realizar o teste de habilidade artesanal, é necessário trazer os materiais artesanais para realizar o teste.

Visitando o evento pela primeira vez, a nutricionista Valentina Fernandes destaca o quanto a feira é um bom lugar para conhecer mais sobre as culturas. "É interessante ver a cultura de todo o Brasil reunida aqui, o evento engrandece o estado e a arte brasileira”, disse Valentina.

Serviço:

6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce)

Data: 20 a 29 de setembro de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz)

Horários: sábado, 28, das 11 às 22 horas, e domingo, 29, das 11 às 20 horas.