Mais de 270 kg de maconha são apreendidos em Horizonte

Foto: Divulgação/Polícia Civil Mais de 270 kg de maconha são apreendidos em Horinzonte, no interior do Ceará

No município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram apreendidos 276,8 quilos (kg) de maconha, que estavam divididos em 296 tabletes, na tarde de quinta-feira passada, 26. Os entorpecentes estavam em um imóvel abandonado no distrito de Dourados, que pertencia a um grupo criminoso carioca com atuação em todo o Brasil. Os materiais seriam distribuídos em Fortaleza e na Região Metropolitana.



"Nossas equipes se dirigiram até o local e após as diligências identificaram a fuga de um olheiro, que estava próximo ao imóvel abandonado. Nossa equipe entrou no local e identificou mais de 270 kg de maconha", destaca Adriano Felix, delegado titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Denúncias

Neste ano, a quantidade de apreensão de maconha no Estado já bateu recorde: 3.941, 33 kg . O númerodos anos de 2023 e 2022, quando foram recolhidos, respectivamente, 3.514,82 e 3.431,16.Adriano atribui o aumento nas apreensões a um crescimento do Governo do Estado nas operações relacionadas ao tópico. "Vale ressaltar que não é só maconha, mas [também]que é a droga mais 'valiosa' comercializada no nosso Estado, nós já temoscomparado ao ano passado. Isso reflete o investimento do governo na Polícia Civil".Ismael Araújo, delegado do Departamento de Inteligência Policial (DIP), ainda destaca a importância das. "A gente tem feito estudos que, de fato, tem identificado novas rotas [de tráfico] e, em razão disso, a gente tem tido esse incremento nas apreensões".O material apreendido foi encaminhado à sede do Denarc, em Fortaleza, e as investigações continuam, a fim de descobrir a autoria deno crime, bem como a participação de fornecedores e distribuidores de drogas no Ceará.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181