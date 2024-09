Universitário se desequilibra e morre após moto onde estava fazer manobra brusca

Foto: Reprodução/Redes sociais O jovem, de 21 anos, cursava Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC)

O universitário João Victor Fontenele Eloia, 21, estava na garupa de uma moto quando um manobra brusca do piloto o fez se desequilibrar e cair. Logo após a queda, ele foi atropelado por um ônibus, chegou a ser socorrido mas não sobreviveu. O caso aconteceu ontem, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no Benfica, em Fortaleza. O condutor da moto, que fazia uma corrida por aplicativo, foi embora sem prestar socorro.

João Victor cursava Engenharia de Computação, no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), e segundo um familiar que estava no local do acidente - e preferiu não se identificar - o jovem tinha o costume de utilizar o serviço de transporte em moto por aplicativo para ir ao trabalho. "Nós vamos fazer um Boletim de Ocorrência (B.O) e a gente espera que as autoridades tomem as medidas cabíveis", afirmou.

De acordo com imagens de câmeras próximas ao cruzamento, é possível ver quando a motocicleta avança o sinal, mesmo com outros veículos parados na via secundária e o fluxo intenso na 13 de Maio, via principal. Conforme O POVO apurou com testemunhas no local, o condutor da moto estava discutindo com outro motoqueiro antes de decidir arrancar com velocidade. O acidente aconteceu por volta das 8 horas.

Através de nota, a UFC afirmou lamentar "profundamente o precoce falecimento de João Victor e se solidariza com familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de estar com o estudante em vida".

O presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- Secção Ceará), Daniel Siebra, ressalta que, em se tratando de um condutor por aplicativo, há uma responsabilidade obrigativa. "O piloto da moto tem a obrigação de zelar pela segurança do passageiro. Em termos práticos, a responsabilidade é do condutor, e se for de aplicativo, a família pode acionar a empresa".

Daniel pondera que o condutor pode responder por homicídio culposo no trânsito. "Como ele não socorreu a vítima, pode ter aumento de pena. Mesmo sob o risco de ser linchado, por exemplo, ele poderia ter acionado socorro", frisa. O advogado explica que as relações que circundam o transporte por aplicativo ainda estão sendo construídas, mas que a responsabilidade civil é clara.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Polícia Militar Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

O Sindiônibus destacou que o motorista do ônibus permaneceu no cruzamento, acionou o Samu e "prestou a assistência necessária". De acordo com a Polícia Civil, um procedimento foi instaurado para subsidiar a investigação sobre as circunstâncias do acidente, conduzida pelo 11º Distrito Policial. (Colaborou Gabriel Damasceno)