Motociclista que levava estudante da UFC atropelado se apresentou à polícia e foi liberado

Foto: Reprodução/Redes sociais O estudante, de 21 anos, cursava Engenharia da Computação, na Universidade Federal do Ceará (UFC)

O motociclista que levava o estudante atropelado por ônibus se apresentou em uma delegacia na noite da última essa sexta-feira. Ele prestou depoimento e foi liberado. O jovem João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos, cursava Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC). O estudante estava na garupa de uma motocicleta, em uma corrida de transporte por aplicativo da empresa 99.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as investigações estão a cargo do 11º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que segue realizando tomada de depoimentos e diligências para elucidar o caso.

O acidente ocorreu entre o cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, por volta das 8 horas da última sexta-feira.

O motociclista que levava João Victor iniciou uma discussão com outro piloto. Depois, o homem arrancou com o veículo em alta velocidade, fazendo com que o estudante se desequilibrasse e caísse da moto, sendo atropelado por um ônibus.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro.

A UFC divulgou nota lamentando o caso e prestando solidariedade com familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com o estudante universitário.