Ônibus tombou após desviar de carro que vinha na contramão em Guaramiranga, diz motorista

Foto: Ingrid Sales/Especial para O POVO O ÔNIBUS de passeio transportava 47 pessoas com o motorista. Pelo menos 15 passageiros ficaram lesionadas

O motorista do ônibus que tombou ontem, 28/9, em Guaramiranga, na região serrana do Ceará, informou que o acidente ocorreu depois de ele desviar de um carro que vinha na contramão, na CE-065. “Tive que puxar para a direita para poder livrar dele”, disse o motorista Cleison Vasconcelos ao O POVO.

O condutor do outro veículo que teria provocado o acidente fugiu do local. O ônibus de passeio transportava 47 pessoas com o motorista. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais no município de Baturité e outras para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Ainda conforme o motorista, após desviar do carro, ele ainda tentou evitar o acidente. "Quando eu puxei pra direita, o peso do carro foi para o lado de lá, eu tentei segurar, mas não teve jeito, ele foi e tombou e aí arrastou o fio ali por conta desse carro que eu fui desviar", conta Cleison.

O ônibus pertence à empresa Neqta Transportes e foi fretado pelo Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que dá aula de educação física de baixo impacto para idosos. O veículo estava descendo a serra de Guaramiranga com destino ao Mosteiro dos Jesuítas, no município de Baturité, quando tombou.

De acordo com os bombeiros, o veículotambém se chocou contra um poste, que caiu na via, deixando a fiação elétrica caída. Ainda não há a confirmação de qual região o projeto partiu com destino ao passeio na região serrana. O PSBS atua em bairros em Fortaleza e em demais cidades do interior do Estado.

As vítimas foram resgatadas pela guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros de Baturité com suspeita de lesões nas costelas, membros superiores e inferiores. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em entrevista ao O POVO, o proprietário da empresa, Irlando Gomes, disse que os relatos do condutor e do guia de viagem confirmaram que o um carro vinha na contramão.

“Ele (motorista) puxou para desviar do veículo, perdeu o controle do carro e trouxe para o guard rail (guarda corpo) para tentar parar. Só que, quando o carro encostou no guard rail, o veículo deitou”, relata.

A via que dá acesso ao município de Guaramiranga foi bloqueada em um dos trechos e somente foi liberada para o tráfego na serra no final da tarde de ontem. Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano Rodoviário Estadual (BPRE) fez o controle do bloqueio da via.

Com informações do repórter Victor Marinho