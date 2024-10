Bispo emérito de Quixadá dom Adélio Tomasin morre aos 94 anos

Foto: Fco Fontenele BISPO emérito de Quixadá dom Adélio Tomasin será sepultado hoje

A Diocese de Quixadá, município distante 169 km de Fortaleza, perdeu nas primeiras horas da manhã de ontem, 30, o bispo emérito dom Adélio Tomasin, de 94 anos de idade. O religioso, que ficou à frente da Diocese entre os anos de 1988 e 2007, foi responsável por idealizar a construção de hospitais e instituições de ensino superior no município. O bispo foi nomeado pelo papa João Paulo II para a Diocese de Quixadá em 1988.

O velório de dom Adélio teve início às 16h de ontem, 30, na Catedral de Quixadá com missa de corpo presente. Hoje, 1°, às 16horas, ocorrerá uma missa no Santuário e, em seguida, o sepultamento.

Natural de Montegaldella, comuna na Itália, dom Adélio Tomasin chegou no Brasil em 1961, aos 31 anos de idade, para morar no Rio Grande do Sul, onde foi professor e diretor da Escola Técnica Padre João Calábria em Porto Alegre. Ele também dirigiu a Escola Técnica Saint Joseph’s Tecnical School, na Nigéria.

Em seu currículo, o bispo inclui ainda o cargo de superior geral da Congregação Religiosa de Direito Pontifício. Dom Adélio é formado em Filosofia e Teologia. Fez cursos de aprofundamento nessas duas áreas.

Na Diocese de Quixadá, fundou a Escola Artesanal do Sertão Central, o Instituto de Filosofia e Teologia Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, a Fundação Rádio Cultura de Quixadá e o Hospital Maternidade Jesus, Maria e José.

O bispo emérito construiu, ainda, o santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, no Morro do Urucum e a Faculdade Católica. À época, concedeu uma entrevista ao O POVO e afirmou que, quando teve a ideia de criar o santuário, pensou também no nome que daria à catedral.

‘‘Pareceu-me que os cearenses por muitos motivos deviam sentir e compreender Maria como Mãe e Rainha. A Rainha é aquela que quando boa pensa nos seus filhos, pensa em ajudá-los. Eu pensei que Maria devia ser vista como Mãe, bondosa e poderosa em suas preces diante de Deus’’, disse.

Bispo emérito dom Adélio Tomasin Crédito: Reprodução/ O POVO DOC

Em 2005, o bispo recebeu o jubileu de ouro, em alusão aos 50 anos de sacerdócio, quando ainda era bispo diocesano no Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão.

No mesmo ano, mais precisamente no dia 23 de maio de 2005, as páginas azuis do O POVO foram dedicadas à dom Adélio. No espaço, ele comentou sobre os problemas do Sertão, onde fica o município. Em entrevista à jornalista Rita Celia Faheina, o bispo mencionou que, mesmo vindo do Sul do Brasil, uma semana depois de chegar ao Ceará já “tinha a impressão de ter nascido” no Estado.

“Depois de uma semana, tinha a impressão de ter nascido aqui. Não

digo isso para agradar. Os outros bispos até perguntavam se estava me adaptando e eu dizia que não podia nem oferecer a Deus o sacrifício porque realmente não era um sacrifício, não me custa viver no Ceará”, disse à época.

Na mesma entrevista, o bispo revelou que ainda tinha um sonho a ser realizado: “construir um mini distrito industrial para gerar emprego e renda para os jovens”.

Como reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em Quixadá, dom Adélio recebeu, em abril de 2003, o título de cidadão cearense em solenidade na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), localizada em Fortaleza.

Assembléia Entrega Titulo de Cidadão Cearense ao Bispo de Quixada,Dom Adélio Tomasin Crédito: Dário Gabriel

Repercussão

A Diocese de Quixadá, gerida por dom Adélio durante anos, destacou, em nota, que o bispo emérito foi um pastor dedicado e deixou um legado imensurável de fé, amor e serviço à Igreja Católica. "Ao longo de seu ministério, foi exemplo de sabedoria pastoral, de cuidado com o povo de Deus e de zelo pela unidade da Igreja."



"A Diocese de Quixadá se une em oração pela alma de dom Adélio, confiando-lhe à infinita misericórdia de Deus, e se solidariza com seus familiares, sacerdotes, religiosos e fiéis, que compartilham dessa grande perda. Rogamos a Deus que o acolha em Sua glória e o faça participar da felicidade eterna no Reino dos Céus".

A partida de dom Adélio fez com que a Prefeitura de Quixadá decretasse luto oficial de três dias no município a partir desta segunda-feira, 30. A informação foi divulgada pelo gestor municipal, Ricardo Silveira, nas redes sociais.

"Em sua brilhante jornada aqui na terra, dom Adelio fez do amor ao próximo e da caridade suas grandes virtudes, deixando seu nome marcado na história de Quixadá com suas grandes obras e benfeitorias, voltadas sobretudo aos mais pobres."



Em razão do mesmo motivo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Quixadá (CDL-Quixadá) emitiu um comunicado sugerindo que o fechamento do comércio local nesta terça-feira, 1°, fosse considerado.



"Diante desse momento de luto coletivo, o fechamento dos estabelecimentos comerciais seria uma forma simbólica de homenagem e reconhecimento pelos anos de dedicação e serviço à nossa cidade. Tal ação demonstraria nosso respeito à família do Bispo, aos fiéis e à comunidade em geral", consta na nota à imprensa.

Ainda conforme o comunicado, a CDL reforça que, com a suspensão das atividades comerciais na data, a população possibilitaria que a população participasse das cerimônias de despedida e homenagens ao bispo.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte do bispo nas redes sociais. "Dom Adélio deixa um legado de amor, fé e grandes realizações. Com certeza será lembrado com muita gratidão pelo povo do nosso Sertão Central. Que Deus conforte o coração de todos".

O ex-senador Tasso Jereissati também emitiu um comunicado à imprensa lamentando o ocorrido. De acordo com o político, Adélio dedicou a vida às questões sociais do Estado, em especial aos temas relativos à educação. "Com desprendimento e dedicação, soube como poucos entender as necessidades de milhares de cearenses, em especial os mais pobres, que encontravam nele, além do exemplo cristão, um defensor dos seus direitos", prossegue.

"Dom Adélio estará sempre presente em nossos corações e, desta forma, lamentando sua morte , nos unimos em preces a todo o povo de Deus por esse pastor e amigo, que tanto nos ensinou em vida".

Ilário Marques, ex-prefeito de Quixadá e assessor da Presidência da República, se posicionou acerca da morte do bispo, afirmando que o legado do religioso no município se perpeturá.

"Nos orgulha muito ter tido a oportunidade de dom Adélio ter guiado a Igreja da terra dos monólitos. Nossas orações e solidariedade estão com os membros da Diocese, leigos e religiosos, familiares, amigos e todo povo de Quixadá".





Confira a programação do velório e sepultamento

1º de outubro

00h00 4ª Missa

01h00 - 05h00 Vigília

05h00 - Ofício de Leituras

06h00 - 5ª Missa

07h00 - Homenagens

07h30 - Laudes

08h00 - 6ª Missa

09h00 - Homenagens

09h30 - Terço

10h00 - 7ª Missa

11h00 - Homenagens

11h30 - Hora Média

12h00 - 8ª Missa

13h00 - Homenagens

14h00 - Oração do Terço

15h00 - Hora Média

16h00 - Missa Exequial

17h30 - Translado e sepultamento - Santuário

Legados duradouros

Diz o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman que a modernidade é líquida. E tudo que é líquido, simplesmente se esvai entre os dedos. Na contramão desta tendência, por seus inúmeros legados, dom Adélio Tomasin, em sua passagem terrena, mostrou ser possível tecer construções sólidas e duradouras.

Nascido na província italiana de Vicenza, quis o destino que ele passasse por lugares distintos como Uruguai, Nigéria e Rio Grande do Sul até conhecer, se instalar e se apaixonar pelo sertão cearense, fincando bandeira na Cidade dos Monólitos.

Como sacerdote, fez mais do que apenas ensinar aos fiéis o caminho que leva a Deus. Ensinar era uma de suas virtudes e paixões, tanto que parte expressiva do seu legado guarda relação com o ensino. Tinha plena consciência de que educação é caminho transformador de vidas. E quantas vidas, incontáveis, transformou por meio da educação!

Mas, pensava muito além, enxergava bem mais alto do que outras visões alcançavam.

Vislumbrou sobre um monte rochoso a construção de um admirável santuário e viabilizou o acesso de tantos fiéis até o seu topo, pondo Quixadá no mapa do turismo religioso.

Apostou num ensino não apenas de qualidade, mas, principalmente, inclusivo, mesmo quando poderia ter pendurado suas batinas.

Construiu canais de comunicação entre Igreja, cuja diocese conduziu por quase duas décadas, e seus seguidores.

E pensou na saúde de todos, viabilizando meios para amenizar não apenas as dores espirituais.

Entre tantos legados, hão de perguntar, não tinha também defeitos? Claro que sim. Qual ser humano não os tem? Mas, a quem os importa? Na sua trajetória não foram eles que o tornaram inesquecível!