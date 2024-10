Programa grátis de rastreamento de motos começa por Fortaleza e Região Metropolitana

Foto: FÁBIO LIMA Governo do Ceará lança o programa Moto Segura nesta segunda-feira, 30

O programa de rastreamento gratuito de motocicletas no Ceará, o “Moto Segura CE”, foi lançado nessa segunda-feira, 30, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. O serviço foi disponibilizado, inicialmente, a mototaxistas e motoristas por aplicativos da capital cearense e, a partir desta terça-feira, 1º, a trabalhadores da Região Metropolitana (RMF).



Para a receber o rastreador, o público prioritário deve realizar o cadastro no programa por meio do aplicativo no “Meu Detran” e, em seguida, realizar um agendamento para receber a instalação do rastreador, sendo o chip a ser custeado pelo trabalhador, com valor a partir de R$ 9,90.

Nesta primeira etapa, a instalação dos aparelhos será realizada no estacionamento da Arena Castelão. Um dos requisitos para receber o rastreador é possuir atividade remunerada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda não há previsão para contemplar usuários do interior do Estado.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), explicou que o aparelho vai trabalhar no rastreamento do veículo, possibilitando identificar a localização da moto, estando ela estacionada ou não. Ele afirmou que, em caso de furto ou roubo da moto, o proprietário do veículo deve acionar a Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do 190 e relatar o caso.

“Ele aciona a polícia, que vai ter acesso para localizar a sua moto e o mais rápido possível agir para localizar a moto roubada ou furtada para prender quem roubou ou furtou a moto. Ou para ir até o local onde essa moto possa estar sendo levada para ser desmanchada ou colocada para ser levada em outro lugar”, explica Elmano.



O chefe do Executivo afirmou que, para evitar qualquer informação sobre a localização do rastreador, o proprietário não acompanha a instalação do equipamento. “A localização do aparelho, nem o proprietário saberá. É para dificultar qualquer informação para que o criminoso tenha essa informação. Queremos, portanto, retirar das ruas aqueles que praticam o crime de furto e roubo de motocicletas”, disse.

O serviço de monitoramento e rastreamento será realizado por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE).

Conforme o secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, o protocolo de denúncia pelo Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) continuará o mesmo, apenas será incluída a possibilidade de checagem de um dado do proprietário. Durante a ligação, a vítima deve indicar ao teleatendente o número do seu CPF e a senha feita no momento do cadastramento no Moto Segura CE.

“Ele dará um telefone para o 190 e, imediatamente, a atendente aciona para o grupo de despacho, que vai despachar para a viatura mais próxima para fazer a perseguição ou a busca se o veículo estiver estacionado em algum local. Esse trabalho é feito a partir do momento que o cidadão comunica que foi roubado ou furtado. A tecnologia dará mais velocidade a esse instrumento de trabalho”, destaca.

A partir desse registro, a moto passa a ser rastreada por meio do Sistema Agilis. O Agilis consiste em um sistema capaz de integrar vários bancos de dados, funcionando integrado às câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Ciops.

Entre os demais critérios para aderir ao programa estão ser motociclista de aplicativo e/ou mototáxi; residente no Ceará; ter biometria realizada no Estado; ter habilitação válida com categoria A; ser proprietário da moto que será instalado o equipamento e a moto deve ser emplacada no Ceará.

O público também não pode ter restrições na habilitação; não ter mais de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; veículo sem débitos ou restrições e realizar cadastro no aplicativo Meu Detran; comprar o chip de dados específico para inserir no rastreador instalado pelo Governo e garantir as recargas periódicas.

Além disso, deve-se manter as condições de adesão enquanto estiver sendo beneficiado com o sistema de monitoramento; realizar agendamento e comparecer para instalação gratuita do equipamento e realizar a desinstalação do rastreador quando receber notificação ou for transferir.

Saiba como realizar o cadastro no aplicativo Meu Detran

- Baixar o app Meu Detran

- Cadastrar-se informando CPF, e-mail e criar senha

- Acessar o ícone do Programa Moto Segura Ceará

- Cadastrar identificação facial + informações da CNH e do veículo

- Em seguida, agendar a instalação

Categoria prevê aumento de 25% dos trabalhadores com sistema de segurança

Com o novo sistema de segurança para os trabalhadores por aplicativo e mototaxistas, a Associação dos Trabalhadores por Aplicativos de Fortaleza (Ataf) prevê um aumento de pelo menos 25% dos profissionais em um ano. Atualmente, a Capital possui cerca de 60 mil trabalhadores.

De acordo com o presidente da Ataf, Douglas Sousa, a iniciativa inibe as tentativas de assalto e permite que o trabalhador tenha mais segurança durante as atividades. “Acredito que daqui pra frente a tendência é aumentar a quantidade de motociclistas. Esperamos ter, pelo menos, 50% dos trabalhadores com esse tipo de rastreador, que são 25 mil trabalhadores da categoria”, comenta.

O mototaxista Isaias de Almeida Alexandre, 53, que atua na categoria há dez anos, comenta que passou por alguns episódios de furto, mas nunca chegou a ter o veículo furtado. Agora, com o equipamento instalado, sente mais segurança para realizar as atividades. “Dá para você trabalhar mais despreocupado e, caso o ladrão venha, evitar também até uma possível reação”, disse.

Com atuação há mais de 20 anos como mototaxista, Joselias Adécio, 59, relembra que já teve sua moto roubada, e, apesar de ter conseguido recuperar o veículo, ainda se sentia inseguro durante o dia a dia. O trabalhador afirma que, com o rastreador, será possível ter mais segurança. “Vamos ver no dia a dia como vai funcionar”, comenta.



