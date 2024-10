Reforma de hospital Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará deve ser concluída em 2026

Foto: FÁBIO LIMA PARTE do hospital está sem funcionar por causa da reforma

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, terá parte de suas dependências reformadas. A ordem de serviço para o início da reforma foi assinada ontem, 30. A intervenção será feita na ala mais antiga da unidade, onde ocorrem as internações. Conforme a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), o prazo para entrega é de 24 meses, ou seja, até setembro de 2026.

Devem ser beneficiados moradores das quatro etapas do Conjunto Ceará, além de bairros vizinhos. As obras terão investimento de, aproximadamente, R$ 30 milhões. Conforme a Prefeitura, o cronograma das intervenções inicia com o isolamento da área e remanejamento de equipamentos.

Ocupando todo um quarteirão, o HNSC está localizado na 4ª etapa do Conjunto Ceará. Quem passa pelo entorno, logo percebe que, das duas entradas da unidade de saúde, apenas uma está em funcionamento. Essa recebe pacientes de obstetrícia e neonatologia, além de atender emergências nessas áreas. A outra entrada, no entanto, está bloqueada por fitas de segurança. A fachada apresenta visível degradação e parte de sua estrutura está quebrada.

Gerardo Rodrigues é morador do bairro e há 20 anos é proprietário de um comércio em frente à, agora desativada, fachada do Hospital. Ele lamenta o estado em que a unidade de saúde se encontra.

“Aqui eram atendidas muitas pessoas. Foi na gestão passada [Roberto Cláudio], que começaram a remover serviços, como a pediatria, e alguns exames, como o Raio-X. Ficou apenas a emergência, que depois também tiraram. Atualmente, não estão fazendo internações. Só a maternidade está funcionando, mas aqui desse lado ficou bem esquecido”, comentou.

Na quinta-feira passada, 26, O POVO chegou a publicar uma denúncia do Sindicato dos Médicos do Estado (Simec) sobre a retirada de equipamentos e materiais do Hospital Nossa Senhora da Conceição pela Prefeitura de Fortaleza.

Conforme a entidade, profissionais que atuam na unidade de saúde informaram que dispositivos essenciais, como a mesa cirúrgica e um aparelho de foco [utilizado para iluminação cirúrgica], estavam sendo transferidos para outras unidades.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-09-2024: Prefeitura assina ordem de reforma Hospital Nossa Senhora da Conceição. Conjunto Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-09-2024: Prefeitura assina ordem de reforma Hospital Nossa Senhora da Conceição. Conjunto Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-09-2024: Prefeitura assina ordem de reforma Hospital Nossa Senhora da Conceição. Conjunto Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço da reforma, o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo, ressaltou que a unidade não está sendo fechada. “Apenas uma parte dele, uma parte que atendia mais clínica médica, está fechada. Essa área está muito precária, em situação de risco iminente, inclusive. A emergência materna e infantil continuam abertas para atender a população”, disse.

Segundo a Prefeitura, a retirada dos equipamentos ocorreu em razão da reforma anunciada nesta segunda-feira, 30. “Todos os pacientes internados, profissionais e equipamentos da ala reformada foram transferidos para as outras maternidades municipais (Gonzaguinha da Barra do Ceará, José Walter e Messejana)”, declarou a pasta.

Segundo moradores, o espaço, que até então correspondia ao setor de internação e que agora passará por reforma, chegou a atender pacientes na área de clínica médica, bem como urgência e emergência.

A mudança ocorreu em 2022, quando houve a readequação do perfil assistencial do Município. Segundo a Secretaria de Saúde (SMS), desde então, pacientes que necessitam de atendimento de urgência e emergência devem se dirigir à UPA.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição fica a cerca de 2,4 km da UPA do bairro, que está na 3ª etapa. “Antes, a gente tinha duas opções, então não lotava tanto e era mais rápido. Agora o pessoal tem que descer para lá, porque aqui mesmo não tem mais nada”, comentou o morador Gerardo Rodrigues.

O HNSC oferece serviço de internação em obstetrícia com atendimento 24h por dia. A unidade possui 78 leitos, divididos em seis salas de pré-parto e parto e pós-parto (PPPs), 22 leitos de alojamento conjunto e berçário, 32 leitos clínicos, sete leitos de observação, 10 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINco), dois leitos de sala vermelha e uma sala cirúrgica. Além disso, possui Sala de Apoio à Mulher que Amamenta/Posto de Coleta de Leite Humano.

MPCE e CREMEC realizam visita ao HNSC

Ainda na manhã desta segunda-feira, 30, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) realizaram visita de fiscalização no Hospital. Conforme informou o Sindicato dos Médicos do Estado (Simec), as entidades constataram a operação de desmonte e a incapacidade de atendimento na unidade de saúde.

“O Ministério Público e Cremec confirmaram que o hospital não possui estrutura para o recebimento de crianças graves, pois retiraram todos os equipamentos dos berçários. Caso nasça uma criança em estado grave, precisará ser transferida de ambulância para uma unidade mais próxima”, declarou o vice-presidente do Simec, Edmar Fernandes.

O Sindicato dos Médicos do Ceará lamentou a situação, “que ocorre sem controle e sem organização”, e ressalta que seguirá adotando as providências cabíveis para que a gestão garanta o atendimento à população do Conjunto Ceará.

De acordo com a SMS, o HNSC não possui UTI neonatal, por isso os bebês que nascerem em quadro grave já devem ser transferidos para unidades que possuam a ala. O transporte é feito por ambulâncias fornecidas pelo Município.

Ao O POVO, o MPCE informou que está preparando relatório com todos os pontos verificados na unidade de saúde, com base na legislação e na defesa da saúde pública. “O órgão ministerial adotará todas as providências legais cabíveis para que não haja qualquer prejuízo para a população, diante da reforma no hospital. O documento será divulgado ainda nesta semana”, declarou em nota.