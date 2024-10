Fruto de parceria, avenida Beira Mar ganha academia ao ar livre com atividades gratuitas

Foto: Divulgação/Secretaria Municipal da Gestão Regional Local dispõe de equipamentos como barras, halteres, anilhas e máquinas de musculação

A Beira-Mar de Fortaleza ganhou mais uma opção para exercícios físicos nessa quarta-feira, 2. O local agora dispõe de uma academia ao ar livre, gratuita e aberta ao público. O equipamento é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Mude, empresa brasileira de mobiliários urbanos.

Com objetivo de estimular a prática da musculação em meio à natureza, o serviço é gratuito e dispõe dos mesmos aparelhos de uma academia convencional, como barras, halteres, anilhas e máquinas próprias para os exercícios.

Inaugurada nas primeiras horas de ontem, a academia chamou a atenção de quem pratica atividades físicas no calçadão da Beira-Mar. Um deles foi Colombo Júnior, 33, que costuma caminhar na orla. Ele fez o teste na academia e já pensa em trocá-la pelas unidades convencionais.

“Tenho caminhado ultimamente aqui pela orla, vi a estrutura montada, vi o QR code, resolvi baixar o aplicativo, foi super fácil e já fiz o cadastro aqui na hora. Já treinava há bastante tempo e agora vou começar a treinar aqui”, conta o estudante.

Assim como Colombo, os interessados em malhar na academia devem baixar o aplicativo da Mude, disponível para android e IOS, no qual é possível agendar um horário para utilizar o equipamento. A academia ficará aberta de segunda a sexta, em dois turnos, das 6 às 10 horas e das 16 às 20 horas.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas por horário e 45 minutos para cada aula, totalizando quatro aulas no período manhã e quatro aulas à tarde. Ambos os horários terão a presença de profissionais da Educação Física para orientar os alunos durante os exercícios.

Com cerca de 200 metros quadrados (m²), a novidade atraiu diversos curiosos durante a manhã, que buscavam mais informações sobre o novo espaço. Quem conheceu a academia aprovou as instalações e espera que elas possam ser bem utilizadas pelo público geral.

“Espero bastante que a população tenha zelo, porque aqui a gente vê muito os governantes darem as oportunidades, mas a população mesmo acaba destruindo, pichando, arrancando”, afirma a empresária Rachele Mascarenhas, 50.

Estações de exercícios

Além das academias, outras 30 estações de alongamentos e atividades físicas de menor carga devem ser instaladas em Fortaleza. De acordo com a Prefeitura, os locais estão montados com equipamentos de aço inoxidável projetados para atender às necessidades de pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

As estações estão presentes nos bairros Mucuripe, Meireles, Aldeota, Panamericano, Praia de Iracema, Barra do Ceará, Luciano Cavalcante, Dionísio Torres, Bom Jardim, Granja Lisboa, Presidente Kennedy, São Gerardo, Genibaú, Antônio Bezerra, Mucuripe, Praia do Futuro, Ancuri, José Walter e Vila União, e já podem ser utilizadas pela população.

Veja endereços das estações já disponíveis:

Beira Mar Aterro

Endereço: Av. Historiador Raimundo Girão, 860 - Meireles

Beira Mar Francisco Dias

Endereço: Av. Beira Mar, 441 - Meireles

Beira Mar Bourbon

Endereço: Av. Beira Mar, 2361 - Meireles

Beira Mar Skate Park

Endereço: Av. Beira Mar, 3080 - Meireles

Beira Mar Anfiteatro

Endereço: Av. Beira Mar, 3624 - Meireles

Mercado do Peixe

Endereço: Av. Beira Mar, 3225 - Mucuripe

Praça Mauá

Endereço: Ruas Paraná e - R. Guanabara, R. Piauí, S/N - Panamericano

Barra do Ceará - Polo de Lazer

Endereço: R. Dr. José Roberto Sales, 783-877 - Barra do Ceará

Barra do Ceará 2

Endereço: R. Dr. José Roberto Sales, 3922 - Barra do Ceará

Barra do Ceará 1

Endereço: R. São José, 433 - Barra do Ceará

Rui Barbosa

Endereço: Espigão Rui Barbosa, Fortaleza - CE

Beira Mar Atlantis

Endereço: Av. Beira Mar, 2199 - Meireles

Praça da Longevidade

Endereço: R. Ricardo Castro Macedo, 2 - Luciano Cavalcante

Genibaú

Endereço: Tv. Três, 29 - Genibaú

Areninha Antônio Bezerra

Endereço: Rua Hugo Vítor, 488-608 - Antônio Bezerra

Praça Mãe Rainha

Endereço: Rua Professor Pedro de Morais Borges - São Gerardo

Ginásio Paulo Sarasate

Endereço: R. Ildefonso Albano, 28 - Meireles

Estádio Bom Jardim

Endereço: R. Xavier da Silveira, 3716 - Granja Lisboa

Praça Santa Cecília

Endereço: R. Cel. Virgílio Nogueira, 352 - Granja Lisboa

Polo de Lazer José Walter

Endereço: Av. E - Pref. José Walter

Lagoa do Opaia

Endereço: R. Gonçalo Souto, 429 - Vila União

Praça das Flores

Endereço: Av. Des. Moreira - Aldeota

Areninha Santa Maria

Endereço: R. Maria Quintino, 575 - Ancuri

Areninha do Titanzinho

Endereço: R. São Pedro, 100 - Cais do Porto

Crocobeach

Endereço: Av. Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro

Estoril

Endereço: R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema