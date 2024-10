Samu Fortaleza ganha nova base no bairro Varjota

Foto: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza Em busca de agilizar atendimentos, nova base do Samu Fortaleza é inaugurada no bairro Varjota

Com o objetivo de agilizar o tempo de resposta na assistência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ganhou uma nova base de operação, localizada no bairro Varjota, em Fortaleza, na manhã dessa quinta-feira, 3. A unidade já começou a funcionar. Ela conta com duas ambulâncias e duas motolâncias.

Com a nova base, a Capital passa a contar com 14 unidades espalhadas por locais estratégicos da Cidade. Outras seis são planejadas pela gestão municipal. "[Elas são] Baseadas em critérios populacionais e epidemiológicos que tem como objetivo final diminuir o tempo de resposta", destaca Galeno Taumaturgo, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Com a unidade, o tempo de resposta no atendimento deve ser reduzido, em média, de 20% a 30%. Vários fatores podem influenciar a questão: horário do chamado, trânsito, distância da base etc. "Independente de qualquer coisa, os locais mais aproximados da ocorrência [Meireles, Beira-Mar, Mucuripe, Cais do Porto e Praia do Futuro], logicamente, terão uma diminuição no tempo de acesso."

A meta do Samu Fortaleza é que as demandas sejam atendidas em cinco a dez minutos. "Quanto mais rápido a gente chega no paciente, mais chance a gente tem de salvá-lo", ressalta Kitt Rôla, gerente do Samu Fortaleza.

A unidade vai contar com uma unidade de suporte básico e outra de suporte avançado. "No suporte básico, são para casos de menor gravidade, em que equipamentos mais sofisticados não são necessários. Já no suporte avançado, é para grandes acidentes, casos graves. Ela tem todo o suporte de um leito de um hospital de alta complexidade", explica Galeno.

A base também vai contar com duas motolâncias. "É um veículo rápido de atendimento. Elas saem sempre em duplas e levam materiais de suporte básico. A única coisa que ela não faz é transportar o paciente. Ela inicia o atendimento e, se tiver necessidade, solicita a ambulância por rádio", pontua Kitt Rôla.

"A moto, muitas vezes, é importante para abortar a ida de uma ambulância. Às vezes ela chega ao local e vê que não tem necessidade do paciente ir até uma unidade de saúde e evita um deslocamento desnecessário", continua.

Em busca de agilizar atendimentos, nova base do Samu Fortaleza é inaugurada Crédito: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza Em busca de agilizar atendimentos, nova base do Samu Fortaleza é inaugurada no bairro Varjota Crédito: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza Em busca de agilizar atendimentos, nova base do Samu Fortaleza é inaugurada Crédito: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza Em busca de agilizar atendimentos, nova base do Samu Fortaleza é inaugurada Crédito: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza

Trotes atrapalham atendimentos

Um dos fatores que podem influenciar o tempo de resposta no atendimento são os trotes. De acordo com o titular da SMS, elas correspondem a cerca de 8% das ligações recebidas pelo Samu. "As pessoas, quando fazem esses trotes, não têm ideia de que podem comprometer o atendimento de quem realmente necessita", destaca Galeno.

"Se você pegar, por exemplo, 250 mil ocorrências, você vai ter quase oito mil ligações que não deveriam ter sido feitas e que comprometem os atendimentos", adiciona.

Como acionar o Samu Fortaleza?

Pelo telefone: 192