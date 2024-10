Canindé encerra festejos de São Francisco com missa celebrada por dom Gregório Paixão

Foto: Divulgação/ Santuário de São Francisco de Canindé Última novena em honra a São Francisco na praça dos Romeiros

Os devotos, romeiros e a comunidade do município de Canindé, a 118,60 km de Fortaleza, celebram a festa de São Francisco das Chagas ontem, 4. O santo italiano conhecido como protetor dos animais e padroeiro da ecologia, é querido pelos católicos pelo seu testemunho de fé e exemplo de entrega a Deus.

A festa em honra ao padroeiro começou no último dia 24 de setembro. Neste ano, o tema contemplado durante os dez dias de festividade foi “As chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”.

O dia do santo teve início com a celebração eucarística, às 5 horas da manhã, e com a missa na Praça dos Romeiros. A missa de encerramento foi celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

O arriamento da bandeira que sinaliza as festividades acontece no sábado, 5, às 12 horas, na Praça da Basílica de Canindé. O reitor do Santuário de São Francisco de Canindé, frei Gilmar Nascimento, avaliou a festa deste ano como positiva, mesmo com a proximidade das eleições.

“Creio que os pontos fortes da festa, além daqueles que acontecem comumente, foi a vinda do ministro geral, frei Massimo Fusarelli, e a visita das relíquias de primeiro grau de São Francisco, um pedaço do hábito manchado com o sangue do santo, que ficou disponível para veneração”, disse.

Em 17 de setembro de 2024, houve celebração dos 800 anos da imposição das santas chagas em São Francisco, sendo este também um dos pontos de comemoração dos festejos deste ano. Os louvores e súplicas dos romeiros em todas as noites de novena se escrevem em momentos de gratidão e memórias e ânsias pelos próximos festejos.

“Celebrar São Francisco é lembrar de um santo pequeno e pobre, e as pessoas se sentem próximas a ele, principalmente aqueles que têm devoção. Francisco é um marco nesta Cidade, que começou com a caminhada dos franciscanos, a religiosidade do povo e toda a história de Canindé, que é permeada pela religiosidade e pela devoção à São Francisco das Chagas”, diz o reitor.

São Francisco estampa campanha da fraternidade 2025

No último dia 5 de agosto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) anunciou o tema da Campanha da Fraternidade 2025: “Fraternidade e Ecologia Integral”. Conforme o texto, as principais motivações são a comemoração dos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e a realização da COP 30 em Belém, no Pará.

Em destaque no cartaz oficial, São Francisco representa um homem que se renovou em uma experiência com o amor de Deus e em Cristo, reconciliou-se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. Tal reconciliação ganhou expressão com o Cântico das Criaturas, composto pelo santo italiano há 800 anos.