Motorista responsável por desabamento de muro que causou mortes de dois romeiros em Canindé é preso

Foto: CBMCE Desabamento deixou duas pessoas mortas, sendo elas uma criança e um idoso

O motorista que teria sido responsável pelo desabamento de um muro sobre romeiros na tarde da sexta-feira passada, 4, no município de Canindé, distante 118,60 km de Fortaleza, foi preso em flagrante. Uma criança de 3 anos e um homem de 71 morreram em razão do ocorrido. Um garoto de 7 anos também ficou lesionado. Os romeiros estavam participando do encerramento da Festa de São Francisco das Chagas, padroeiro do município.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a ocorrência aconteceu às 16h36min. Na ocasião, o condutor manobrava um ônibus quando, ao fazer um giro, fez a traseira do veículo bater contra um muro. Com o impacto provocado pela colisão, a estrutura desabou e caiu sobre uma barraca de camelô. Romeiros que estavam no local foram atingidos pelos escombros.

Entre vítimas estão Wallace da Conceição Pereira, 3, e Francisco Rodrigues de Paiva, de 71 anos, que morreram. O idoso chegou a ser levado a um hospital da região, apresentando fraturas na bacia e no fêmur esquerdo. Ele precisou ser reanimado após sofrer uma parada cardíaca, mas faleceu na unidade de saúde. Um menino de 7 anos também foi atingido pelos escombros e precisou de atendimento médico.

Garoto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital regional, apresentando quadro estável. Vítimas são de Mossoró, município localizado no Rio Grande do Norte (RN). Após a ocorrência os bombeiros isolaram a área, desmontaram a barraca e derrubaram o resto do muro que permaneceu em pé, para evitar o risco que estrutura pudesse trazer para a população.

Imagens feitas por bombeiros mostram pedaços da parede de concreto no chão. Embaixo dos escombros é possível ver itens pessoais como calçados, roupas e acessórios. Marcas de sangue também são visíveis.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motorista "testou negativo para o exame de alcoolemia", que é o teste responsável por medir a concentração de álcool na corrente sanguínea. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Canindé e prestou esclarecimentos sobre o caso. Logo em seguida foi lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor do condutor.

Motorista foi então preso pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar) de trânsito e colocado a disposição da Justiça. Ainda durante a manhã desse sábado, 5, a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) seguia realizando diligências para trazer mais esclarecimento sobre o fato.