Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Aracati, passa por processo de reestruturação

Foto: Reprodução/ Google Maps - Daniel Kellenberger Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Aracati, passa por obras de reestruturação

Localizada no centro do município de Aracati, distante 147 km de Fortaleza, o templo de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos passa por um processo de restauração. A igreja foi erguida e frequentada por escravos em 1770 como uma forma de suprir a necessidade de construir um templo onde pudessem praticar a religião cristã.

A edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que, conforme consta no site do órgão, reestruturou equipamentos históricos por meio do Programa de Aceleramento do Crescimento de Cidades Históricas (PAC-CH). A iniciativa do governo foi lançada em 2013 com o objetivo de preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura e promover o desenvolvimento econômico e social.

Em Aracati, conforme o Iphan, foram realizadas duas obras com recursos do PAC: a restauração do Teatro Francisca Clotilde, finalizada em 2018, e a restauração da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, finalizada em 2022. Ainda está prevista a requalificação do Museu Jaguaribano.

As obras da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por sua vez, estão sendo executadas pela Prefeitura de Aracati, com recursos do órgão municipal. O Iphan afirma que tem feito o acompanhamento técnico, com análise de projeto e vistorias periódicas à obra.

Até o ano de 2019, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos estava em funcionamento. “Após ser recuperada nós vamos devolver à comunidade, que espera retomar os ritos religiosos naquele espaço”, pontua a superintendente do Iphan-CE, Cristiane Buco.

De acordo com ela, a estrutura está inclusa no conjunto arquitetônico e paisagista de Aracati, portanto, foi tombada como monumento nacional em 1999.

“Cada edificação do conjunto arquitetônico, entre igrejas, sobrados e casas térreas, é um testemunho da arquitetura e história da cidade de Aracati, do Estado e do Brasil, sendo assim, devem ser preservadas e valorizadas”, complementa.

Questionada acerca das medidas que devem ser adotadas para evitar que o equipamento perca sua identidade histórica, Cristiane pontuou que, no caso da Igreja, a intervenção se volta ao reparo e conservação das estruturas principais da edificação que estavam danificadas em decorrência de problemas acumulados durante anos.

Ela acrescenta que será mantida a diretriz de substituir apenas elementos grandemente danificados, tentando preservar a originalidade do equipamento.

“A estrutura da cobertura será preservada a sua forma geral, assim como as telhas antigas. Parte do madeiramento será substituído em decorrência do estado crítico de degradação. As demais intervenções se limitam à reparação de outros elementos, como o revestimento das paredes e esquadrias”, explica.

O processo de regeneração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ocorre por meio do programa Cientista Chefe da Cultura, projeto da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Esequiel Fernandes, doutor em Engenharia Civil pela Universidade do Porto (Portugal), explica que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é acompanhada por especialistas desde o ano de 2014. Na época, foram realizados levantamentos para caracterizar o comportamento da estrutura e analisar os cenários de degradação do equipamento.

Contudo, no ano de 2018, após a fundação do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções (Lareb), o templo passou a ser assistido pelos estudantes do curso de Engenharia Civil da UFC campus de Russas, distante 167 km da Capital.

“Os alunos deram início aos trabalhos de acompanhamento, avaliação e monitoramento a fim de identificar o surgimento e evolução de danos na estrutura”, complementa Esequiel.

Fernandes pontua que, em 2020, o Lareb e o Iphan estiveram no local onde a Igreja está edificada para fazer a análise do telhado. A partir disso, foram produzidos relatórios técnicos que mais tarde serviram como suporte para as intervenções.

“Ali, naquele ano, o telhado já demonstrava que precisava de uma intervenção. Se tivesse sido intervencionado em 2022, por exemplo, a reabilitação teria sido muito menos custosa, em termos financeiros, do que foi agora”, compartilha Esequiel.

Em 2023, a infraestrutura foi digitalizada por meio do programa Cientista Chefe, iniciativa que prevê a atualização da documentação do patrimônio histórico do Ceará.

A digitalização do equipamento foi feita por meio da técnica Dense Stereo Matching, que reconstrói modelos em tecnologia tridimensional (3D) detalhados ao converter pixels em imagens de diferentes pontos de vista. Esse modelo utiliza algoritmos para calcular profundidade e permite a reconstrução precisa em 3D.

A digitalização do equipamento foi feita por meio da técnica Dense Stereo Matching, que reconstrói modelos 3D detalhados ao converter pixels em imagens de diferentes pontos de vista Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A doutora em Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Mariana Monteiro, do Laboratório de Experiência Digital (LED) da UFC, detalhou que o projeto da Igreja foi feito por meiode um projeto de pesquisa em andamento no laboratório, initulado Artífices Digitais.

"A gente fez uma série de estudos para documentar e materializar partes da igreja que estavam deterioradas e que não havia registros anteriores dessas partes que estavam deterioradas, então utilizamos tecnologias digitais para fazer uma representação de como seriam as peças que estavam deterioradas", esclarece.

Obras devem ser finalizadas em novembro, afirma Prefeitura de Aracati

O POVO contatou a Prefeitura de Aracati a fim de saber quando as intervenções na Igreja seriam finalizadas. Inicialmente, a gestão municipal afirmou que o equipamento estava com sua reforma em pleno andamento, dentro do prazo e tinha previsão de conclusão até o fim do mês de outubro.

No entanto, em novo comunicado, emitido nesta segunda-feira,7, o Município informou que a finalização foi adiada para o mês de novembro "em virtude de modificações nos projetos arquitetônicos, referentes a coberta da referida Igreja", a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"O Poder Público Municipal reitera seu compromisso e atuação nas restaurações e na defesa do patrimônio histórico e cultural de Aracati", destacou. Obra está orçada em R$ 700.000,00, com contrapartida da Prefeitura de R$ 89.715,66, e ocorre por meio de convênio entre a gestão municipal e a Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado (SOP).

Além das igrejas já restauradas, outros prédios históricos e tombados foram reformados, como o Aracati Clube, que hoje recebe eventos públicos e privados; o Teatro Municipal Francisca Clotilde; a casa do Barão de Aracati, onde funciona o Espaço das Artes; e a casa do poeta Adolfo Caminha, que abriga a Biblioteca Pública.