Incêndio atinge hospital municipal em Maranguape

Foto: FÁBIO LIMA FUNCIONAMENTO do hospital foi normalizado após incêndio

Um incêndio atingiu a área de repouso de funcionários do Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Hersbster, localizado no bairro Outra Banda, no município de Maranguape, por volta das 9h50min de ontem. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a situação foi controlada por dois agentes que se encontravam na unidade de saúde. Eles utilizaram os extintores disponíveis no local para debelar o fogo.

Após a chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros, o local foi resfriado com 800 litros de água. "Todos os pacientes e funcionários foram salvos sem nenhuma queimadura", destacou o tenente Venício, do CBMCE. "Alguns pacientes foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e alguns foram levados por familiares para outro hospital".

Apesar das chamas se alastrarem pelos corredores, apenas a área de repouso da unidade foi afetada, atingindo camas, armários e o ar-condicionado.

Em nota, a Prefeitura de Maranguape destaca que a situação foi normalizada. "Apesar do susto, tudo já foi devidamente resolvido. As investigações sobre a origem da situação serão devidamente apuradas pelo Corpo de Bombeiros", completa.

O prefeito da Cidade, Átila Câmara (PSB), afirmou que a parte interna do hospital teve de ser esvaziada para que os pacientes pudessem "respirar o ar da rua" e para "evitar dano à vida das pessoas".

O gestor municipal destacou que conversou com o diretor do Hospital, Éder de Almeida, e que os profissionais estavam dando o suporte necessário à população que estava na unidade no momento do incêndio. Conforme o prefeito, o atendimento foi normalizado ainda na tarde de ontem, e os pacientes que haviam sido remanejados para outras unidades hospitalares voltaram para seus respectivos alojamentos.

"Alguns equipamentos pesados de maior consumo de energia a gente teve que segurar um pouco até averiguação neste momento. Vamos aguardar os laudos para ver as causas, mas o mais importante é que o alvoroço já foi encerrado", complementa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a princípio, existe a possibilidade de ter ocorrido pane elétrica, curto-circuito ou instalações velhas, contudo, a causa só pode ser identificada após uma investigação, que será comandada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Um ex-funcionário da unidade, que pediu para não ser identificado, a situação envolvendo os ares-condicionados da unidade é antiga. "O hospital está sucateado, a questão dos ares-condicionados são antigas, sempre apresentaram defeito, mas ninguém está nem aí para isso", mencionou.

Questionada pelo O POVO sobre essas alegações, a assessoria da prefeitura de Maranguape destacou que ainda não há laudo oficial dos bombeiros que apontem que a causa do incêndio esteja ligada aos equipamentos locais, e frisou que não irá "comentar sobre depoimentos não oficiais, feitos por pessoas não autorizadas".

"A respeito da manutenção dos equipamentos do hospital, temos a afirmar que o hospital, como é obrigatório e recomendado pelos órgãos de saúde, passa por manutenção periódica realizada por empresa especializada e contratada especificamente para isso. O hospital tem, inclusive, passado por melhorias, como a construção de um novo centro pediátrico e uma sala destinada a implantação do tomógrafo", diz a nota. (Colaborou Luíza Vieira, Especial para O POVO)