Trem do Metrofor apresenta falha e passageiros ficam presos entre estações

Foto: Reprodução/Via Whatsapp O POVO Bombeiros foram acionados para socorrer passageiros

Um trem do Metrô de Fortaleza (Metrofor) parou entre duas estações durante a manhã de ontem, 9, em Fortaleza. Devido à falha, os passageiros que estavam na composição ficaram mais de uma hora presos, sem poder descer do veículo. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para esvaziar o veículo - chegaram a cortar uma grade de ferro para os passageiros deixarem a área da linha férrea sem precisar pular a grade.



O fato aconteceu por volta das 7 horas, entre as estações Vila Pery e Parangaba. Segundo dados do Metrofor, cada composição tem capacidade para o transporte de 890 pessoas, incluindo passageiros em pé.

Imagens obtidas pelo O POVO mostram diversos usuários amontoados em um grande lotação do trem, tendo parte deles passado mal enquanto estavam presos no vagão sobre os trilhos.

De acordo com os bombeiros, os passageiros foram atendidos e, apesar do pânico, estavam bem em sua maioria. Um dos socorridos passou por uma crise de asma, informação confirmada pelos bombeiros como o caso mais grave.

Segundo testemunhas, toda a atividade da Linha Sul foi paralisada para que o socorro pudesse ser efetuado.

Adélia Wirtzbiki, uma das passageiras que estavam na composição, descreveu a atitude de outros passageiros no momento do incidente. “Para descer as pessoas só têm duas opções: você tem que andar até a próxima estação nos trilhos que agora acredito que agora estejam desligados, para além do pulo que você tem que dar até chegar no trilho. Ou então pular a grade. Muita gente pulou a grade. Agora que os bombeiros chegaram parece que eles fizeram um buraco na grade para as pessoas poderem passar”, contou.

Veja: passageiros caminham entre os trilhos após ficarem presos em metrô lotado

Procurado pelo O POVO, o Metrofor confirmou que o trem apresentou falha mecânica e que uma equipe de manutenção foi enviada para o local. O sistema de transporte sobre trilhos também confirmou que as atividades estão suspensas até a solução do problema.

Devido a parada dos veículos, alguns usuários que ainda aguardavam pelo metrô optaram por seguir viagem por aplicativo ou outro transporte urbano. Entretanto, parte dos passageiros optou por aguardar a chegada de uma nova composição.

Metrô foi retirado dos trilhos

De acordo com o CBMCE, uma segunda composição de trens foi acoplada ao veículo que estava parado nos trilhos e realizou o reboque até a estação Parangaba. Imagens obtidas pelo O POVO mostram o veículo, ainda com passageiros, sendo puxado por outro trem até a parada seguinte.

Conforme relatos de passageiros, o retorno da Linha Sul já foi informado através dos serviços de alto-falante das estações, por onde também foi sinalizado o intervalo de 30 minutos entre as próximas viagens.

Confira momento em que o trem é rebocado:

Com informações de Ian Anderson/Especial para O POVO

Atualizada às 10h