Cidade Mais Infância tem programação especial para o Dia das Crianças

Foto: FERNANDA BARROS PROFISSÕES são apresentadas de forma lúdica no Cidade Mais Infância

Neste outubro, mês do Dia das crianças, o programa Mais Infância Ceará realiza uma programação especial para os pequeninos no espaço Cidade Mais Infância. A expectativa é que o equipamento receba 1.200 pessoas todos os dias até o fim deste mês. O espaço fica localizado no Centro de Eventos, em Fortaleza.

A titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, visitou o local nessa quinta-feira, 10. O equipamento é coordenado pela SPS em parceria com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), e desde sua inauguração, em julho de 2023, já recebeu mais de 161 mil visitantes e 539 instituições.

Durante esse período, foram arrecadadas mais de 188 mil toneladas de alimentos. Doações foram destinados ao programa Mais Nutrição, iniciativa de combate a insegurança alimentar do Governo do Ceará, lançada em 2019. Cerca de 30 mil pessoas em vulnerabilidade social são beneficiadas todo mês com o programa e mais de três milhões de quilos de alimentos foram doados.

Segundo Onélia, até o início de outubro, foram recebidos mais de nove mil visitantes, com a oferta de 600 vagas por dia. Para realizar a visitação é necessário fazer uma inscrição no site da SPS ou através do telefone (85) 98439 4813.

“Aqui tem uma equipe magnífica de profissionais, educadores muito qualificados para receber a criança”, afirma. De acordo com ela, os pequenos podem se aventurar pelos espaços distribuídos no local, assumindo diferentes profissões do cotidiano.

“A criança vai incorporar uma profissão. Ela pode ser um professor, médico, policial, jornalista (...) Tem toda uma metodologia pedagógica, porque o foco é o desenvolvimento infantil”, destaca. Além dos espaços interativos para os pequenos, o local conta com 192 câmeras de vigilância.

A titular da SPS destaca que todas as classes sociais estão presentes no local. “Essa inclusão é uma necessidade de todos. Aqui nós reunimos todas as classes sociais para que o foco principal seja o desenvolvimento infantil”.

Brincadeiras e experiências diversas

Acompanhada de várias crianças, a professora Flaviana dos Santos Bandeira, de 41 anos, relata que a visitação “é fantástica e as crianças estão tendo vários aprendizados”.

Vindo com o filho pela primeira vez, a cirurgiã-dentista Vanessa Anastácio, de 33 anos, observava enquanto o filho, Bento, de 1 ano, se divertia com a bola no campo de futebol do espaço. “Trouxe o pequeno para a gente conhecer o espaço e está sendo uma experiência bem legal pra ele. A estrutura é muito bem planejada, o espaço é climatizado. Estou gostando bastante”, compartilha.

O artista visual Francisco Adriano Silva de Oliveira, conhecido como Faso, 39, atua como colaborador do Serviço Social do Comércio (Sesc), na Casa do Artista — um dos vários espaços de diversão no local — e conta as atividades que as crianças podem realizar. “Com esse objetivo de inclusão, de trazer esse sentido da infância, do fazer da arte, as crianças entram aqui e podem construir brinquedos e levar para casa. Esse mês estamos trabalhando o tabuleiro, com o tema da Cidade Mais Infância. Eles [as crianças] fazem a pintura e levam pra casa também”, explica. As crianças também podem colorir desenhos e levá-los para casa ou pendurar no varal de exposição que há no local.

Veja fotos do Espaço Mais Infância

Com um sorriso no rosto, a dona de casa Luana Lima, de 26 anos, observava a filha, Liah Albuquerque, 6, e a sobrinha Carla Giovana Rocha, 8, se divertirem enquanto realizavam pinturas.

“A estrutura é maravilhosa, não tem canto melhor. Eu amei os brinquedos, as atrações, as oficinas, a organização e a limpeza. É a primeira vez que estou vindo. Só achei que os preços dos alimentos da cantina poderiam ser mais acessíveis”.

Com uma pintura de borboleta no rosto, a pequena Liah Albuquerque, de 6 anos, se divertia enquanto coloria um desenho. “Já fiz cookies [na oficina gastronômica], pintei as unhas, fui no dinossauro e até pintei o cabelo”, conta.

A prima mais velha, Carla Giovanna Rocha, 8, conta que achou o espaço “maravilhoso”. “A coisa que mais amei nesse lugar, foi a pintura. Visitei um monte de lugares e quero voltar mais vezes”, planeja.

Com o marido e as duas filhas, a professora Joelma Morais, de 39 anos, relata que está achando o evento bem dinâmico. “Achei que as duas ficaram com a mesma cor [dos colares], então podem participar das mesmas atividades. A Isabela fala assim ‘mamãe tudo que a gente faz aqui é uma aula’, elas estão amando demais”.

Serviço

Cidade Mais Infância – Programação de Outubro

Quando: Todo o mês de outubro de quinta à domingo, das 13h às 18h. A entrada é permitida até 16 horas.

Onde: av. Paisagística, s/n, anexo ao Centro de Eventos, Edson Queiroz. Fortaleza (CE)

Inscrição: para realizar a visitação é necessário fazer uma inscrição no site da SPS ou através do telefone (85) 98439 4813.