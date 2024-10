Dia de Nossa Senhora Aparecida tem missas e procissão em paróquia de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal PROCISSÃO marca a data nas ruas do Montese

O dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil é celebrado hoje, feriado nacional. A data é motivo de festa na paróquia que recebe o nome da santa em Fortaleza, localizada no bairro Montese. Serão celebradas nove missas neste sábado, das 6 às 18h45min. A tradicional procissão também está na programação do fim da tarde de hoje.

"É um lugar já muito conhecido por ser o centro de referência à devoção da Nossa Senhora Aparecida aqui em Fortaleza e até mesmo no Ceará. Para nós é uma alegria muito grande poder ser esse lugar que lembra a todos a devoção à santa padroeira do Brasil", diz o padre Rafhael Maciel, titular da paróquia.

As festividades foram iniciadas no dia 2 de outubro, conforme o padre. "Todos os dias a igreja estava lotada. É sinal desse amor e dessa devoção do povo de Deus à Nossa Senhora. E amanhã fechamos com chave de ouro", afirma.

A procissão será iniciada às 16h30min pela rua Isaie Bóris e percorrerá 11 vias no entorno da paróquia, que fica na avenida Professor Gomes de Matos. Os fiéis devem retornar ao santuário para a última missa do dia ao fim da caminhada, às 18h45min.

"É um mar de gente que cobre as ruas do Montese, que vem de todos os lugares, inclusive de fora de Fortaleza, de municípios da Região Metropolitana, até mesmo do sul do Estado", relata o pároco.

Padre Rafhael salienta que, como nos anos anteriores, as ruas ao redor da paróquia estarão bloqueadas. A Regional 4 e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) deverão realizar a organização dos bloqueios e desvios na região.