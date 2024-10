Homicídios ocorridos no Quintino Cunha em 2024

6 de maio — Francisco Joacy Lima de Oliveira, de 32 anos, "Queixão"

A primeira morte dessa sequência vitimou um homem apontado como integrante do PCC. Laudênio foi apontado como mandante; enquanto Francisco Jeferson de Lima, o "Poeta", e Francisco Aglailton Nogueira Sales, o "Agla", foram apontados como

os executores.

4 de junho — Francisco Jefferson de Lima, de 28 anos, "Poeta"

Conforme o DHPP, ele teria participado da execução de "Queixão". Por isso, em vingança, o PCC teria ordenado a morte dele.

13 de julho — Leandro da Silva Rodrigues, de 30 anos

Elker Castro de Melo, o "Lorim", de 30 anos, foi denunciado pelo MPCE como o autor do crime. Conforme relatório do 6º DHPP, o homicídio foi uma "prova de batismo" para que Elker pudesse passar a integrar o CV — ele que, até então, era membro do PCC.

14 de julho — Antônia Glauciene de Souza Abreu, de 30 anos, e João Marcos Nunes do Nascimento, de 24 anos

Foram surpreendidas pelos disparos, que também deixaram feridas outras duas pessoas. A investigação apontou que os autores do crime pertencem ao PCC, já que as vítimas eram ou familiares, ou aliados de

membros do CV.

26 de julho — Francisco Genésio Sousa, de 39 anos

Djow, como era conhecido, estava bebendo em um bar localizado na rua 1 quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram diversos disparos contra ele, atingindo ainda uma outra pessoa.

Instantes antes, em um outro bar do bairro, os atiradores já haviam baleados duas pessoas. Laudênio, Francisca Nádia e Maxwell Oliveira de Souza, o "Marreta", de 20 anos, são réus pelo crime.

27 de julho — Maria Célia Vaz da Silva, de 44 anos

Conforme a investigação, a vítima estava na rua Ipiranga quando um adolescente chegou em uma bicicleta e a assassinou a tiros. Conforme a Polícia Civil, Maria Célia foi companheira do irmão de Francisca Nádia, homem que foi embora para São Paulo por não querer "rasgar a camisa" do PCC.

Uma testemunha afirmou que Maria Célia queria denunciar integrantes do CV, pois era ameaçada pelos faccionados. Laudênio e Francisca Nádia foram denunciados como mandantes do crime. O adolescente suspeito de envolvimento no caso confessou o ato infracional.

2 de agosto — Vítima do Sexo Masculino não Identificada

Inquérito não localizado

pela reportagem

6 de agosto — Mulher de 35 anos não identificada

Inquérito não localizado

pela reportagem

24 de agosto — Camila Santos da Silva, de 31 anos

Camila foi morta na rua Anderson Carvalho. Foi surpreendida pelos disparos de criminosos que trafegavam em um automóvel.

Depoimentos foram contraditórios sobre os motivos, mas corroboraram que integrantes do CV foram os responsáveis pela morte.

26 de setembro — Homem de 47 anos não identificado

Inquérito não localizado

pela reportagem

*Exceto o crime de 7 de outubro