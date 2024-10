Bispos das nove dioceses do Ceará se reúnem em conselho episcopal

Foto: AURÉLIO ALVES BISPOS do Ceará estão reunidos em Fortaleza

Os bispos das nove dioceses do Ceará se reúnem desta segunda-feira, 14, até quarta, 16, para o Conselho Episcopal Regional (Conser), que está sendo realizado no Seminário São José de Teologia, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. O evento faz parte das atividades do Regional Nordeste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Padre Arnoldo Sales, coordenador de pastoral na diocese de Itapipoca e assessor do regional, explica que, no conselho, os bispos das nove igrejas locais do Ceará se encontram para "conversarem, avaliarem e delinearem alguns aspectos da ação evangelizadora e pastoral em todo o nosso Ceará".

O evento é extensivo também à presença de algumas representações, como os vigários gerais das dioceses, os vigários episcopais da arquidiocese e os coordenadores diocesanos de pastoral. Desta vez, também, as comissões pastorais para ação evangelizadora da igreja no Ceará. As nove dioceses do Ceará são: Fortaleza, Sobral, Crato, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Tianguá, Crateús e Quixadá.

"É a nossa perspectiva para esses dias e a nossa alegria e esperança de que a gente possa realmente acertar os passos. A gente tem feito uma bonita caminhada na igreja no Ceará, mas queremos sempre progredir. Então, por isso esse momento celebrativo, avaliativo e de prospectar realmente a ação pastoral no nosso Ceará", afirma Padre Arnoldo.

O evento é presidido por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo da Diocese de Crato. Dom Magnus explica que o conselho se reúne para planejar, avaliar e alimentar a esperança da missão. "Os bispos estão reunidos com as lideranças que estão à frente das pastorais. Esta reunião é justamente para animar, avaliar, pensar e, ao mesmo tempo, ouvir. O santo padre nos pede agora para ouvir. A sinodalidade é ouvir, sentir, para que, assim, possamos fazer um planejamento", detalha dom Magnus.



Neste primeiro dia, o novo secretário executivo do Regional 1, padre Macerlândio Teixeira, foi apresentado. O bispo da Diocese de Crato explica que o secretário geral tem função importante na administração e coordenação para que a caminhada pastoral e administrativa possa acontecer no regional.

"Tanto na parte administrativa, como também na organização, na logística da ação missionária e pastoral do nosso regional. É aquele que faz o elo entre os bispos", afirma.

Padre Macerlândio Teixeira novo secretário executivo do Regional Nordeste I da CNBB Crédito: AURÉLIO ALVES

Antes de ser nomeado como secretário executivo do Regional Nordeste 1 da CNBB, padre Macerlândio Teixeira atuou por 14 anos Seminário Arquidiocesano São José – Filosofia. Primeiro, como diretor espiritual e, a partir de 2016, como reitor. "Foi um momento muito oportuno da graça de Deus poder contribuir na Arquidiocesse de Fortaleza com a formação dos futuros padres dessa mesma igreja", destaca sobre o período.

Segundo ele, a escolha "não é motivo de vanglória". "Com temor, mas também com muito amor eu me coloco à expectativa de poder servir a Igreja do Ceará naquilo que me é conferido, pedido. E faço isso com grande razoabilidade, pedindo ao nosso senhor o dom de sabedoria para poder cumprir com esse papel nesse momento. E desejo fazer com muita simplicidade de coração, com abertura, capacidade de diálogo, de acolhimento às pessoas e, sobretudo, de amor ao nosso Senhor e poder servir na causa do evangelho. É isso que mais me entusiasma", projeta.