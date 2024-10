Ex-empresário de forró é denunciado por importunação sexual

Foto: Reprodução Imagens do caso de importunação sexual envolvendo ex-empresário de forró Emanoel Gurgel foram gravadas dentro de um elevador em Fortaleza

O ex-empresário de forró Emanoel Gurgel, 71, fundador da banda Mastruz com Leite, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de importunação sexual. Em vídeo de 19 de junho deste ano, em Fortaleza, Gurgel aparece dentro de um elevador tocando de forma íntima o corpo de uma mulher que, em seguida, se afasta do acusado. A vítima tem 67 anos e prestou queixa do caso à Polícia Civil no mês seguinte

O Ministério Público, por meio da 147ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, informou, nessa quarta-feira, 16, que a denúncia foi apresentada à Justiça. Se a denúncia for acatada por uma das varas criminais, Gurgel passa a ser réu.

O crime de importunação sexual prevê pena de um a cinco anos de reclusão. A lei completou seis anos em 2024, foi sancionada em 24 de setembro de 2018. A importunação sexual é descrita pela Lei 13.718/18 como “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.

Na época do crime, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que a "vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza para formalizar a denúncia e registrar o Boletim de Ocorrência (BO)”. Ainda segundo a corporação, a apuração do caso seguiu por meio da DDM Fortaleza.

AO O POVO, a filha do ex-empresário Lívia Gurgel disse que o processo está em segredo de Justiça e que a defesa será apresentada nos autos.

Importunação sexual: outro empresário foi denunciado este ano no Ceará

Ainda neste ano, outro caso de crime sexual foi registrado dentro de um elevador em Fortaleza. A nutricionista Larissa Duarte, 25, foi assediada por um empresário, identificado como Israel Leal Bandeira.

Imagens de uma câmera de segurança registraram que no momento em que a vítima deixava o elevador, o homem deu um tapa nas nádegas dela.

A nutricionista utilizou as redes sociais para denunciar o caso, que aconteceu em fevereiro deste ano. O acusado virou réu em um novo processo por crime sexual após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Ceará à Justiça.