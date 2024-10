Antigo Seminário da Prainha completa 160 anos de fundação

Foto: FERNANDA BARROS IGREJA DA PRAINHA integra o seminário

Berço do ensinamento cristão católico no Ceará, o Seminário da Prainha completa 160 anos de fundação nesta sexta-feira, 18. Instituição teve entre seus alunos nomes como Padre Cícero, dom Helder Câmara, Capistrano e Casimiro de Abreu e Domingos Olímpio. Às 8h30min, dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, ministrará missa na Igreja da Prainha.

O local funcionou de 1864 até 1964 como seminário, onde residiam jovens e adolescentes na preparação para o sacerdócio, estudando teologia e filosofia. Após o fechamento do seminário, instituições de educação funcionaram no espaço, como o Instituto de Ciências Religiosas (Icre) e o Instituto Teológico Pastoral do Ceará (Itep), administrados pela Arquidiocese de Fortaleza.

Desde 2009, a Faculdade Católica de Fortaleza (FCF) funciona no local. O padre Francisco Antônio Francileudo, diretor geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF), destaca que a principal missão do seminário foi a formação do clero da Igreja do Ceará. Mas além da missão religiosa, a instituição teve uma atuação fundamentalmente educacional e cultural.

"Por muito tempo, estudaram religiosos de congregações de outros estados do Brasil. Muitos leigos e leigas que se tornaram bastante significativos em outras áreas do campo jurídico, político, eclesial e cultural do Ceará e do Nordeste", afirma o padre Francileudo.

Seminário da Prainha Crédito: O POVO DOC Reforma do Seminário da Prainha, em 18 de maio de 1988 Crédito: Edmundo Sousa, em 18/05/1988 Seminário da Prainha em 11 de janeiro de 1988 Crédito: Alcides Freire, 11/01/1988 Seminário da Prainha Crédito: O POVO DOC Seminário da Prainha em 19 de setembro de 1985 Crédito: Edmundo Sousa, em 19/09/1985 FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2024: O Seminário da Prainha faz 160 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A FCF é uma Instituição de Ensino Superior (IES) criada mediante arcebispo de Fortaleza à época, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. O reitor afirma que a instituição mantém o legado "como herdeira desse patrimônio cultural do Estado". A faculdade atua com foco nas ciências humanas, com ensino de filosofia, teologia, licenciaturas como história, pedagogia, letras e ciência da religião, com oferta de Educação a distância (EAD).

Seminário da Prainha foi iniciado com padres lazaristas

O historiador Gisafran Nazareno Mota Jucá, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), é autor do livro "Seminário da Prainha: Indícios da memória individual e da memória coletiva". O pesquisador afirma que o seminário é "como outra Fortaleza, uma fortaleza espiritual".

"(O Seminário) Foi criado quando foi criada a diocese de Fortaleza. Trouxeram padres lazaristas, uma ordem francesa, criada por São Vicente de Paulo. Antes, os padres não eram formados aqui e eram políticos, tinham filhos, como o pai de José de Alencar", recupera. Ele explica que, após o surgimento do Seminário, foi um período chamado de romanização, de "se voltar ao regime da Igreja Católica".

O historiador explica que, em 1963, houve uma crise interna no seminário que gerou instabilidade e os padres lazaristas resolveram "entregar" a instituição ao arcebispo. No ano seguinte, o local passou a ser administrado por padres seculares — que não integram ordens religiosas. O primeiro reitor da instituição após a saída dos sacerdotes da ordem lazarista foi o monsenhor Gerardo Campos.

"Poucos anos depois, eles chegaram à conclusão de que o Seminário já não atendia às necessidades daquele momento". O que culminou com o fechamento da instituição. Gisafran Nazareno destaca que o Seminário não deve ser esquecido pela relevância como patrimônio material e imaterial".

Conjunto arquitetônico foi tombado como patrimônio pelo Estado

O prédio é adjacente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, conhecida como Igreja da Prainha. O Seminário da Prainha fica localizado no cruzamento das avenidas Dom Manuel e Monsenhor Tabosa, junto à Praça do Cristo Redentor.

O Seminário e a igreja compõem um conjunto arquitetônico de interesse histórico e artístico na Cidade e foi tombado pelo Governo do Estado em outubro de 2008.

Em 2009, o conjunto passou por obras de reforma e restauração de toda a sua fachada. A edificação, de estilo neoclássico, ainda conserva expressivo acervo de azulejos do século XIX, oriundo de Portugal.

Serviço

160 anos do Seminário da Prainha

Missa celebrada por Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza

Data: sexta-feira, 18

Horário: 8h30min

Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, na avenida Monsenhor Tabosa, S/N - Praia de Iracema