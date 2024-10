Aulão motivacional é realizado para 1.200 estudantes da rede pública que farão Enem

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO de Freitas e Léo Suricate no Esquenta Enem em Messejana

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro, os estudantes entram na reta final de preparação. Nessa quinta-feira, 17, um aulão motivacional foi realizado em Fortaleza para 1.200 alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública como parte do projeto Esquenta Enem, do Governo do Estado. Cerca de 99% dos 100 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio no Estado foram inscritos no Exame.

Os estudantes assistiram uma palestra do influenciador digital Léo Suricate, ouviram falas do governador Elmano de Freitas (PT) e da titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela. O evento ocorreu na Vila Social de Messejana.



“A única coisa que eu peço é que vocês acreditem em vocês. Ninguém é igual a ninguém, alguém é bom em alguma coisa. Perceba a habilidade que você tem, acredite em você e estude. Depois do dia 10 de novembro, você vai dizer ‘eu dei o melhor de mim’”, disse o governador em discurso para os alunos.

O secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil da Seduc, Helder Nogueira, destaca que os aulões combinam atividades mais lúdicas e esportivas com a preparação técnica para a prova.

“Justamente para garantir que nossos estudantes relaxem um pouco e consigam acreditar que é possível o sucesso no Enem, tanto pela preparação como pela saúde mental deles”, afirma.

Laís Vale, 17, aluna do terceiro ano da Escola de Tempo Integral Deputado Paulo Benevides, está com expectativas altas para a prova, já que quer cursar Medicina. “Estou mais motivada. Agora tá chegando perto, em vez de ficar ansiosa e preocupada, porque eu sei que vai atrapalhar, eu tô relaxando mais”, conta.

A ação faz parte do programa “Enem Chego Junto, Chego Bem”, que segue um calendário anual para auxiliar os alunos a chegarem até a prova. As escolas mobilizam os estudantes para a emissão da documentação necessária, inscrição, pedido de isenção da taxa até os dois dias antes de prova, com custeio do transporte, lanche e caneta.

Além das aulas motivacionais, os estudantes têm aulões sobre as principais disciplinas cobradas no Enem, incluindo a redação. Os momentos são executados em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), pelo projeto Enem Mix. A FDR promove ainda um concurso de redação e uma maratona de matemática.“Este ano a gente bateu o recorde com mais de 67 mil redações participantes. Temos ainda uma equipe de corretores corrigindo os textos”, diz Deglaucy Teixeira, gerente educacional da Fundação.

Em 2023, nenhum aluno da rede pública do Ceará conseguiu a nota máxima na redação. A secretária Eliana Estrela afirma que a Seduc investe “cada vez mais” na preparação para a prova. “Fazendo correção, dando uma ênfase maior, com mais aulas também. E nós aprovamos 22.531 alunos para o ensino superior, mesmo não tendo a redação nota mil. A expectativa é aumentar”, afirma. “Queremos continuar batendo recordes”, diz o governador. (Colaborou Gabriele Félix/Especial para O POVO)



Governo busca aumentar a participação de estudantes no Enem com o Pé-de-Meia

Nos dias 3 e 10 de novembro, mais de cinco milhões de estudantes do País deverão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Ceará, quase 280 mil pessoas estão inscritas. Com o objetivo de encorajar os participantes, o Governo do Estado promoveu, nessa-feira, 17, mais uma edição do Esquenta Enem. A ação reuniu centenas de alunos, professores e autoridades na Vila Social da Messejana.

Durante o evento, o governador do Estado, Elmano de Freitas, comemorou a liderança no ranking de aprovações da rede pública estadual na edição de 2023, totalizando 22.531.

O secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil do Ceará, Helder Nogueira, revela que, com a chegada do programa Pé-de-Meia, a expectativa é aumentar o número de participantes na edição de 2024. O incentivo de R$ 200 será entregue aos estudantes que fizerem a prova.

“Ano passado, nós batemos o recorde de participação nacional. Mais de 72% dos nossos estudantes participaram da ação Enem Vou 2 Dias. Com o Pé-de-Meia, estamos ainda mais otimistas de avançar nesses números”, explica.

Lançado em novembro de 2023, o Pé-de-Meia é um política pública financeira-educacional que tem como objetivo auxiliar na permanência e na conclusão escolar de estudantes do ensino médio. O programa atende alunos da rede pública, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Os estudantes celebram a possibilidade de transformar os estudos em uma chance de fonte de renda. Atendido pelo programa, Bruno Luís, 17, conta que o incentivo financeiro, assim como as ações de relaxamento, o ajuda a se preparar para a prova. “A gente precisa de um dinheiro a mais, às vezes, então, é excelente”, comemora.

O influenciador Leo Suricate, responsável por conduzir um aulão motivacional para os participantes, falou sobre a importância do programa para os alunos da periferia. “O Pé-de-Meia é uma alternativa para o jovem ficar na escola, porque muitos de nós precisamos trabalhar enquanto estudamos. A gente não pode achar que vai resolver o problema da juventude apenas com o ensino, tem que ter outras alternativas de financiamentos e oportunidades”, conta.

Sucesso nas redes sociais, o criador de conteúdo conta que parou os estudos para se dedicar ao trabalho e revela que pretende fazer o Enem este ano para voltar ao ensino superior. Ele confessa que concorrer com a garotada preparada durante todo o ano vai ser difícil, mas que não vai desistir. “Eu quero terminar meu curso, ter o meu diplominha, para ninguém olhar para mim e dizer que eu não sei fazer”, explica.