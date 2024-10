Ceará recupera 81% dos presos que fugiram do sistema prisional, aponta SAP

Foto: Divulgação/Governo do Ceará NO CEARÁ, 215 internos fugiram dos presídios, sendo recapturados 176

O Ceará recuperou 81% dos presos que fugiram do sistema prisional do Estado desde 2019. Em cinco anos, 215 internos se evadiram das unidades prisionais, sendo recapturados 176 foragidos. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) enviados ao O POVO na terça-feira passada, 15. Atualmente, há 30 internos foragidos do sistema prisional após novas recapturas ontem, 17.

Ao longo das buscas, nove óbitos de internos foram registrados. A pasta afirmou que os episódios foram ocasionados "por causas diversas nas ruas", sem detalhar os motivos das mortes. Um levantamento do O POVO revela que, neste ano, pelo menos 28 detentos fugiram de presídios no Ceará, a partir de seis fugas registradas entre janeiro e outubro. Ao longo do ano passado, o número foi de 27 internos.

O episódio mais recente foi registrado na noite do último domingo, 13, onde cinco detentos fugiram da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-4), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Do total, quatro internos foram recapturados, sendo o primeiro localizado um dia após a fuga, na segunda-feira, 14, ainda nas proximidades da unidade prisional, e três, ontem, 17, no bairro Mondubim, em Fortaleza.

No episódio, os cinco internos fugiram da ala C da unidade prisional, onde estariam presos da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Na fuga, os internos teriam quebrado os cadeados que dão acesso a área de banho de sol, localizado na parte superior da unidade, escalado o muro com auxílio de uma corda feita com lençóis e pulado o muro da unidade.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-Ce), entre os foragidos existiriam membros da facção PCC e do grupo criminosos cearense Guardiões do Estado (GDE).

Os internos são acusados pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Eles são Diego da Costa, 28, Deivison Pereira, 19, Francisco Italo Mendes, 28, Kenney Xavier Rodrigues e Francisco de Assis Oliveira. Os três primeiros foram recapturados. O último segue foragido.

Conforme a SAP, nas recapturas foram utilizadas, inicialmente, drones e cães policiais no perímetro da unidade prisional em Itaitinga. Ao longo das ações, os agentes penais contaram com apoio das equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e policiais da Força Tática de Apoio (FTA), além do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP).

Em agosto deste ano, outra fuga foi registrada na mesma unidade prisional de Itaitinga (UP-4). Ao todo, seis internos fugiram do presídio. Três dias após a fuga, os seis internos foram recapturados pela Polícia Penal. As prisões dos seis foram realizadas com o auxílio de tecnologia.

No primeiro semestre, quatro casos foram registrados. Em março, o detento identificado como Nilson dos Reis Feitosa, o "Nilsinho", fugiu da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele é condenado por homicidio, estupro e roubo. Ainda no mesmo mês, sete presos fugiram da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim (UP-Sobreira Amorim), em Itaitinga.

Os outros episódios foram registrados em janeiro. Cinco presos fugiram da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP), em Pacatuba, RMF. Seis dias antes, outros quatro presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira (UPPOO II) em Itaitinga.