Mutirão em Fortaleza emite CIN para pessoas em situação de emergência

Foto: FÁBIO LIMA OS IDOSOS têm prioridade para emissão da Carteira de Identidade Nacional

Um mutirão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) tem agilizado a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas em situação de emergência. A mobilização ocorre aos sábados na sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), localizada no bairro Gentilândia, em Fortaleza. O serviço extra da Pefoce já acelerou o processo de 61 pessoas que necessitavam do documento de imediato.

A primeira edição do mutirão foi realizada no último sábado, quando 61 pessoas foram atendidas na sede do CIHPB. Ao todo, 48 pessoas já haviam realizado agendamento para a data e compareceram ao local. Outras 13 buscaram a emissão de última hora e também foram atendidas.

O mutirão volta a acontecer no próximo sábado, 26, também na sede do CIHPB, em Fortaleza. Para participar, o cidadão deve reservar um horário através do site do Vapt Vupt Ceará e comprovar a necessidade emergencial do documento.

O que são consideradas emergências para a emissão acelerada da CIN? Urgência Médicas: Pessoas que necessitam do documento para tratamentos médicos urgentes ou emergenciais. Comprovação de necessidade para internação/tratamento. É necessário anexar um parecer médico com data que comprove a necessidade em nome do solicitante do agendamento.

A seleção de emprego. Pessoas que precisam do documento para fins de emprego ou participação em processos seletivos, concurso público. É necessário anexar os documentos exigidos para admissão no trabalho contendo os dados pessoais do solicitante do agendamento.

Vulnerabilidade social. Pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica podem ser priorizadas para garantir acesso aos seus direitos. É necessário anexar a documentação do benefício requerido (INSS, Centro POP e Outros) em nome do solicitante.

Motivo de viagem. Pessoas que precisam do documento para deslocamentos. É necessário anexar o comprovante de passagem contendo a data da viagem e os dados do passageiro.

Matriculas. Necessidade para matrícula ou inscrição em processos educacionais. É necessário anexar a solicitação da instituição de ensino, contendo a data e os dados do estudante.

O critério "prova de vida" para a previdência social/INSS também está incluído. Assim como "benefícios sociais" para recebimento de dinheiro. É necessário anexar a documentação do benefício requerido (INSS, Centro POP e Outros) em nome do solicitante.

Além disso, têm direito à CIN emergencial os idosos, PCDs, gestantes e lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento prioritário segue o que está previsto em lei.

Os interessados deverão comparecer ao local de atendimento na data e horário marcados, sob posse de CPF e comprovante de residência. Também será exigida a certidão de nascimento para solteiros e certidão de casamento para casados.

Emissão da Carteira de Identidade Nacional em caráter emergencial

Quando: Sábado, 26 de outubro

Onde: Sede do CIHPB, rua Martinópolis, 80 - Gentilândia

Agendamento: Site meuvaptvupt.com.br

Telefone da Pefoce: 3488-3794