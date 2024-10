3,8 mil aparelhos foram recuperados por meio de programa Meu Celular no Ceará em seis meses

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO GOVERNO do Ceará divulga balanço do Programa Meu Celular

Em seis meses, o programa “Meu Celular” resultou na recuperação de aproximadamente quatro mil aparelhos, uma média de 22 celulares resgatados por dia. Os números foram apresentados pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em solenidade realizada nesta segunda-feira, 21.

Elmano apresentou o quantitativo afirmando que 3.249 celulares já foram entregues aos seus respectivos proprietários e, nesta segunda-feira, um lote com outros 600 retornaram ao domínio dos donos. Dessa forma, 3.849 aparelhos foram recuperados desde o início do programa.

O chefe do Executivo estadual frisou que, se os proprietários estavam ali para recuperar seus aparelhos, é um sinal de que, “de alguma maneira o sistema de segurança falhou”.

“Nós temos que ter a humildade de reconhecer e estamos aqui na busca de tentar devolver uma propriedade que é de vocês”, reforça o petista.

A ferramenta foi criada em abril deste ano com a finalidade de auxiliar as Forças de Segurança na recuperação de aparelhos roubados, furtados ou perdidos. O sistema utiliza informações fornecidas pelos proprietários em Boletins de Ocorrência (BOs). Com base nisso, os agentes de segurança identificam os aparelhos subtraídos em abordagens policiais.

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destaca a importância da ferramenta no cumprimento da Lei e menciona que a informação e a comunicação são “a verdadeira arma do cidadão”, portanto, a tecnologia deve ser usada pela sociedade.

“A gente não pede que as pessoas reajam, muito pelo contrário, a gente pede para que as pessoas tenham cautela e preservem sua vida, mas nós temos o dever de ir buscar os patrimônios dos senhores e prender os criminosos”.

Número de roubos e furtos de celulares reduziu 16,1% e 12,4%, respectivamente

Desde a criação do Meu Celular, foi constatada redução de 16,1% nos casos de roubos e de 12,4% nos registros de furtos de celular no Estado.

"Estamos também buscando, por meio do programa, inibir esse mercado de celulares roubados e furtados, avançando com investigações para desmantelar organizações criminosas que atuam no sentido de compra e revenda de celulares roubados", afirmou o governador.

Ele cita que esse tipo de esquema, em muitos casos, faz duas vítimas. "A pessoa que teve o seu celular roubado e a pessoa que, por acaso, comprou até de boa fé um celular roubado ou furtado e que não vai poder mais ficar com o celular", acrescentou Elmano.

Em seis meses, mais de 45 mil pessoas já se cadastraram no programa por meio da internet.

Usuários não acreditavam que iriam receber celular de volta

Entre os usuários que receberam o bem que havia sido perdido, roubado ou furtado, a surpresa era comum. Muitos não imaginavam que, após meses ou anos, teriam o celular novamente.

Entre os relatos, também é comum cogitar, após o contato para a devolução do aparelho, que se tratava de um golpe. Cleidiane Silva, 24, teve o celular furtado há mais de um ano enquanto assistia a um jogo no Castelão.

"Fiz o boletim (de ocorrência). Mas não tinha esperança, não. Falaram comigo no sábado. Tomei um susto, né? Eu pensei até que era mentira, que era um golpe", diz a vendedora. Na época, ela só tinha pago cinco parcelas do aparelho.

Para a surpresa dela, o celular devolvido estava praticamente sem marcas de uso e vai voltar a ser utilizado. Desde o furto, Cleidiane usava um celular com a tela trincada.

O publicitário Gabriel Barbosa, 27, também achou que era golpe quando recebeu a mensagem sobre a devolução. "Eu já tinha perdido outro celular e não tinha nada. Aí eu pensei, vou fazer só por protocolo mesmo. Achei que não ia dar em nada também, né, já tinha esquecido há muito tempo", conta.

O plano agora é vender o aparelho que usa atualmente e o celular reavido para comprar outro melhor.

A analista de recursos humanos Fabiana Lima, 35, teve o celular furtado dentro de um ônibus há cerca de um ano e meio. "Quando eu desci, percebi que o fone parou de tocar. Estranhei. Pensei 'ô meu deus, levaram meu celular'. Na hora, fiquei com um sentimento... a gente é muito ligado ao celular hoje em dia. Tem muita coisa pessoal, aplicativos, bancos", compartilhou.

Além do transtorno pela perda material, Fabiana perdeu fotos de momentos especiais, como da formatura. As senhas foram trocadas rapidamente e ela não conseguiu ter acesso aos arquivos. Ela também não imaginava que teria o aparelho de volta. E planeja dar o celular para um parente.

Como o Meu Celular funciona

Para fazer o cadastro, o usuário deve criar um perfil em: meucelular.sspds.ce.gov.br, informando seus dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado.

Caso seja roubado, furtado ou tenha o aparelho extraviado, o usuário deve entrar no endereço da plataforma e protocolar a ocorrência, clicando em um alerta que sinaliza a restrição.

O alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas, simbolizado pela cor laranja. O usuário deve formalizar um Boletim de Ocorrência (BO) com o IMEI, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado.

Em qualquer abordagem realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), caso o alerta esteja ativado, a composição conseguirá identificar a restrição, por meio de um aplicativo cadastrado em smartphones utilizados nas viaturas.

O celular será apreendido e a situação será conduzida à Polícia Civil para os trâmites necessários (prisão, apreensão ou registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência, a depender da situação).

Colaborou Ana Rute Ramires