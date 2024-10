Mais da metade dos semáforos de Fortaleza é inteligente, diz AMC

Foto: FCO FONTENELE AVENIDA Domingos Olímpio com Aguanambi tem semáforo inteligente

Mais da metade dos semáforos espalhados por Fortaleza são modelos inteligentes. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 591 dos 1.081 equipamentos que integram a rede semafórica da Capital possuem esse tipo de controle, enquanto 490 são convencionais.

Os semáforos inteligentes funcionam sob demanda e dispõem de sensores em sua estrutura. As câmeras posicionadas estrategicamente nos cruzamentos monitoram o tráfego em tempo real. Com base nisso, as imagens são transformadas em algoritmos.

Esses dados são processados pelo sistema, que regula o tempo de abertura do sinal. Portanto, se houver muitos veículos na via, o sinal permanece verde por mais tempo para suavizar o fluxo.

“No sistema convencional, o tempo do semáforo é pré-programado, a gente vai no local, faz uma coleta de dados com base no volume de veículos e calcula o tempo necessário, não muda, mesmo que haja uma demanda maior de veículos naquele trecho”, explica o gerente da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas da AMC, Lélio Vale.

“Se tiver um colisão que esteja obstruindo um faixa, o sistema é capaz de detectar que ali tem congestionamento por causa do sensor. Diante disso, a ferramenta aumenta o tempo do sinal verde naquele local”, complementa, falando do sistema de semáforos inteligentes.

O semáforo inteligente tem adaptação dinâmica, ou seja, ao longo do dia o sistema se regula automaticamente para otimizar o tráfego na via.

Esse tipo de sinalização substitui os laços de indução usados nos semáforos convencionais. Ao invés disso, utilizam “laços virtuais”, que medem o espaçamento entre veículos e a saturação de um trecho da via.

Além de otimizar o fluxo de veículos nas vias, a tecnologia viabiliza a comunicação com a Central de Monitoramento da AMC, permitindo, dessa forma, a detecção de falhas de forma imediata e agilizando os serviços de manutenção.

Lélio destaca que o Sistema Adaptativo em Tempo Real começou a ser implantado em Fortaleza por volta dos anos 2000. À época, a ferramenta mais utilizada no mundo era a Scoot, de origem inglesa. No Brasil, a cidade de São Paulo foi a primeira a instalar o sistema, e a capital cearense a segunda.

“Hoje em dia nem São Paulo tem mais esse mesmo sistema, só Fortaleza possui e mantém essa ferramenta. Além dele, a Capital tem outro sistema, que possui o mesmo funcionamento, mas de origem espanhola. Ele vê qual o melhor tempo para que o número de paradas dos veículos e o atraso dos veículos sejam os menores possíveis”, detalha.

Os lugares prioritários para a instalação dos semáforos inteligentes são polos geradores de tráfego e corredores onde há circulação de transporte público. Atualmente, a tecnologia está presente em pontos estratégicos de 54 bairros da Capital, são eles:

Centro



Aldeota



Meireles



Dionísio Torres



Fátima



Joaquim Távora



Benfica



Messejana



Papicu



José Bonifácio



Jóquei Clube



Montese



Itaperi



São Gerardo



Tauape



Parangaba



Presidente Kennedy



Parquelândia



Farias Brito



Cocó



Jacarecanga



Antônio Bezerra



Amadeu Furtado



Cidade dos Funcionários



Mondubim



Parque Araxá

Cristo Redentor



Praia de Iracema



Barra do Ceará



Carlito Pamplona



Itaóca



Bonsucesso



Passaré



Mucuripe



Jardim Iracema



Vila União



Álvaro Weyne



Cajazeiras



Aeroporto



Padre Andrade



Rodolfo Teófilo



Parreão



Demócrito Rocha



Panamericano



Ellery



Moura Brasil



Prefeito José Walter



Varjota



Parque Iracema



Monte Castelo



Vila Peri



Salinas



Olavo Oliveira



Engenheiro Luciano Cavalcante

Nesses locais, conforme Lélio Vale, “a variação de volume é muito alta, pois em alguns horários há uma quantidade muito grande de viagens e em outros nem tanto”.

Onda Verde

Além de otimizar o fluxo de veículos em uma via, o semáforo inteligente também auxilia no deslocamento dos órgãos a serem transplantados para pacientes dos hospitais de Fortaleza.

De acordo com Lélio, a Central de Monitoramento da AMC viabiliza o transporte dos órgãos por meio da “Onda Verde” semafórica, que permite a abertura progressiva dos semáforos na luz indicativa verde a fim de melhorar a fluidez da via.

“A gente consegue priorizar a saída das ambulâncias. Por exemplo, a ambulância que leva órgãos do Instituto Doutor José Frota (IJF) para o Hospital da Messejana levaria 28 minutos, com a onda verde conseguimos fazer o traslado em oito minutos”, prossegue.

“Isso diminui o tempo de transporte e aumenta a chance de sucesso do transplante, falamos muito sobre isso porque é um benefício muito grande”.

Tempo de travessia do pedestre

O semáforo inteligente surge com a finalidade de otimizar o fluxo de veículos, todavia, a estratégia acaba dificultando a locomoção do pedestre, uma vez que ele precisa aguardar um tempo prolongado para atravessar na faixa.

Para solucionar essa questão, o gerente da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas da AMC, Lélio Vale, afirma que a demanda de travessia do pedestre é verificada no momento em que o semáforo inteligente é implantado no trecho.

“Nas nossas vistorias a gente sempre inclui a proteção para aquele que é mais vulnerável, ou seja, o pedestre. O tempo dele também é demandado. A gente sempre leva em consideração o tempo do idoso, que vai ter uma velocidade menor para atravessar”, pondera.

Lélio acrescenta que o tempo necessário para que o pedestre atravesse a via depende da largura da faixa. Ele reforça que o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica preconiza a velocidade de 1.2 metros por segundo, mas, em Fortaleza, o tempo é estendido para um 1 metro por segundo, a depender da movimentação do trecho.

"Na Bezerra de Menezes, próximo ao Instituto dos Cegos, por exemplo, a gente sabe que precisa de um tempinho um pouquinho maior para a travessia de pedestres, a gente vai ponderando de lugar para lugar", conclui.