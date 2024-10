Sala Google é instalada em escola de Fortaleza para incentivar estudo da tecnologia

Foto: Samuel Setubal SALA Google foi instalada na Escola de Ensino Médio Jaime Alencar de Oliveira

Os alunos da Escola de Ensino Médio Profissionalizante Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, terão acesso a uma sala de atividades pensada para o estudo da tecnologia, feita em parceria com a Google. Essa é a sexta Sala Google instalada em escolas da rede pública estadual de ensino.

A sala foi implantada no andar de cima da biblioteca da instituição, com assentos e paredes coloridas e chão de grama sintética. O local deve receber ainda cerca de 20 chromebooks — tipo de notebook com sistema operacional da Google.

As outras cinco salas estão nos municípios de Acaraú, que conta com duas unidades do equipamento; Itaitinga; Deputado Irapuan Pinheiro e Maracanaú.

Na solenidade de inauguração da sala nessa terça-feira, 22, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a sala é mais um artifício para tornar a escola mais atrativa aos jovens. “A gente está aumentando as oportunidades de êxito na vida da nossa juventude. No futuro, eles vão poder ocupar vagas de emprego melhores”, disse.

O representante da Google no Ceará, Jefferson Farias, explica que o intuito é “incentivar que os alunos fiquem cada vez mais informatizados” e busquem se especializar na área da tecnologia, que ainda é carente de profissionais.

Por meio dos computadores, os estudantes poderão acessar à plataforma Google for Education e realizar cursos na área. Os professores da escola também devem receber formações pela plataforma para repassar os conteúdos na sala.

“A ideia é colocar a tecnologia embarcada no processo de formação de professores e dos estudantes para a construção de um ensino híbrido de qualidade, onde os estudantes têm uma oportunidade de aproveitar um ambiente virtual para a resolução de problemas”, diz o diretor da escola, Kamillo Silva.

Parceria entre Google e Governo do Ceará

A parceria entre a Google e o Governo do Estado, conforme o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), Francisco Barbosa, prevê a criação de 40 desses espaços. Francisco explica que a infraestrutura da sala é da escola, mas a Google disponibiliza a mobília, os notebooks, a plataforma e os técnicos para treinar os professores, sem custo para o Estado. As unidades precisam demonstrar interesse em receber a sala e passar por análise para serem contempladas.

A aluna Júlia Matias, 17, está no fim do terceiro ano do ensino médio e se profissionalizando em Eletromecânica. Para ela, o novo espaço agrega muito à escola e deve ser bem utilizado pelos alunos que continuarão no colégio. “Se torna até uma sala de estudo melhor, com uma estrutura mais favorável, para poder agregar também na melhora do desempenho estudantil”, diz Júlia.

A coordenadora pedagógica Glaucia Marisa Braga explica que a sala será integrada ao planejamento dos professores da instituição, com o intuito de organizar o uso entre todas as séries.

“Para os alunos dessa juventude, que têm sede de conhecimento e de inovação desde o nascimento, essa geração que já nasceu digital, isso é fundamental. Eles se sentem em casa”, afirma.