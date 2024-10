Mais 209 policiais militares vão para as ruas em Fortaleza

Foto: Bianca Nogueira/Especial para O POVO ELMANO tem o PSD como partido de sua base de apoio

Em média, 83 pessoas são presas por dia no Ceará, entre criminosos a suspeitos de cometerem crimes. Dado foi divulgado na noite dessa quarta-feira, 23, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Só de janeiro a setembro deste ano, 22.631 detenções aconteceram em todo o Estado, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A média de prisões foi divulgada pelo mandatário durante a solenidade que marcou o início do serviço operacional supervisionado de novos 209 policiais militares, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza.

Na ocasião, estiveram presentes ainda coronel Klenio Sávyo, comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Alzir Chaves, secretário-executivo de Inteligência e Defesa Social, e Leonardo Barreto, diretor da Academia Estadual da Segurança Pública (Aesp).

"Os policiais são aquilo que a gente tem de mais importante para garantir a segurança pública do nosso povo", disse Elmano, frisando que Governo tem realizado ações para garantir a atividade dos agentes.

"(Os profissionais) Precisam ter viatura, precisam ter armamento, precisam ter equipamento e proteção, precisam ter a condição de tecnologia. Tudo isso que a gente vem tentando realizar, pra ter uma força policial, cada vez mais forte, cada vez mais moderna, cada vez mais bem preparada e cada vez com maiores instrumentos tecnológicos pra enfrentar e derrotar o crime organizado no Ceará", afirmou Elmano.

Entre os novos policiais estava Viviany Luany, 30, que há cerca de oito anos tinha o sonho de entrar na instituição. "É emocionante porque o meu esposo também é militar e durante esses anos todos lavando a farda dele (..) Tinha muita vontade de lavar a minha própria farda, e agora esse momento chegou", diz.

O sentimento de conquista foi o mesmo de Lucas Tavares, 30, também novo agente: "Não tenho sensação pra descrever (o momento), passa um filme mas a gente não acredita".

Enquanto ele participava da cerimônia, seu pai, Francisco Lino, 58, o assistia. "(Sinto) orgulho, pois ele (Lucas) escolheu uma profissão pra defender e proteger a população", diz o agente de endemias, com a voz trêmula e os olhos marejados de admiração pelo filho.

Reforço na segurança

Na terça-feira, 22, outros 207 agentes já haviam iniciado o trabalho na corporação. Grupos devem atuar no reforço da segurança de bairros da Capital e de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF).

Eles iniciaram o Curso de Formação de Soldados Policiais Militares em julho recente, devendo concluir em fevereiro de 2025. A fase do serviço operacional supervisionado é quando agentes vão para a rua.

Durante cerimônia de hoje, o governador Elmano citou que cerca de 1.500 novos policiais chegaram para reforçar a PMCE neste ano e destacou que o trabalho das instituições de segurança do Estado têm como resultado a prisão de 83 pessoas por dia na unidade federativa.

Além da chegada dos novos agentes, tramita no Governo o processo para a execução de concursos na área da segurança pública do Estado, com vagas para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE). Datas dos lançamentos do editais devem ser divulgadas nos próximos dias. (Colaborou Bianca Nogueira/Especial para O POVO)